Η Μύκονος… παραιτήθηκε από το ξεκίνημα, η Καρδίτσα ήθελε το ματς για την παραμονή της και όπως αναμενόταν έφτασε στη νίκη (103-77) που τη βγάζει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η Καρδίτσα (5-14) υποδέχθηκε την Μύκονο (7-11) στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» και επικράτησε άνετα με 103-77. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και από την πρώτη κιόλας περίοδο, πήραν προβάδισμα +22 πόντων. Στην συνέχεια η Καρδίτσα ήλεγξε το παιχνίδι, υπερασπίστηκε το μεγάλο προβάδισμα που είχε και έφτασε στην εύκολη νίκη, καλύπτοντας και την διαφορά του πρώτου παιχνιδιού.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μπράντον Τζέφερσον (23π. 8ρ. 5ασ.) και Νίκος Δίπλαρος (15π. 9ασ.), ενώ για τους Μυκονιάτες Ταϊρί Άπλμπι (15π. 6ασ.) έκανε την διαφορά.

Την επόμενη αγωνιστική η Καρδίτσα θα κάνει το ρεπό της, σε αντίθεση με την Μύκονο που θα υποδεχθεί τον Προμηθέα στο «νησί των ανέμων».

«Καυτό» πρώτο δεκάλεπτο για την Καρδίτσα της έδωσε το προβάδισμα στο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι πάτησαν παρκέ με τρομερή ένταση και πάθος, και προηγήθηκαν με 12-0 στο 4', «πιάνοντας από τον λαιμό» την Μύκονο. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν απόλυτα κυριαρχική στην άμυνα, και στην επίθεση ο Ντέμιαν Τζέφερσον «εκτόξευσε» την Καρδίτσα στο +20 (26-6) με δύο συνεχόμενα τρίποντα, ενώ ο Μάντσεν με καλάθι και φάουλ έκανε το 29-7. Η Μύκονος μείωσε στο -19 (31-12) με ένα τρίποντο του Μάντζαρη.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Μάντζαρης πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, όμως οι γηπεδούχοι με τον Δίπλαρο έστειλαν ξανά την διαφορά στο +20 (35-15) στο 11'. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο σε αυτό το δεκάλεπτο, με την Μύκονο να έχει ρίξει την διαφορά στους -15 (41-26) στο 16' με τρίποντο του Κινγκ. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και με δύο συνεχόμενα καλάθι και φάουλ από Χόρχλερ και Μάντσεν, ξέφυγαν εκ νέου στο +22 (51-29). Ο Άπλμπι με buzzer beater από το κέντρο, μείωσε σε 54-39.

Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό η Καρδίτσα και έφτασε εύκολα στην νίκη

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και πήρε κεφάλι +21 (64-43) πόντων με δύο συνεχόμενα καλάθια του Μ. Τζέφερσον. Οι νησιώτες είχαν σε μεγάλο απόγευμα τον Άπλμπι με 16 πόντους, όμως έμοιαζε μόνος του απέναντι στα «θηρία» του Νίκου Παπανικολόπουλου. Ο Τζέφερσον με καλάθι και φάουλ, 3' πριν το τέλος του δεκαλέπτου, «εξαφάνισε» την Καρδίτσα στο +26 (72-46), δίνοντας στην ομάδα του ξεκάθαρο πια, προβάδισμα νίκης. Για την Μύκονο μείωσε ο Γερομιχαλός με τρίποντο (75-53) όμως απάντησε με τον ίδιο τρόπο ο Δίπλαρος άμεσα.

Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν ταχύτητα. Ο Δίπλαρος με νέο τρίποντο έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους και ταυτόχρονα έδωσε προβάδισμα με +28 (83-55) στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι πια, σκόραραν με όποιον τρόπο ήθελαν, και με τον Χόρχλερ ξέφυγαν ακόμη μια φορά στο +30 (88-58), 5' πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης. Στα 2΄πριν το τέλος του παιχνιδιού, και με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί ήδη, ο Τζέφερσον με τρίποντο - κερασάκι στην τούρτα, έκανε το 98-72.

Τα δεκάλεπτα: 31-12, 54-39, 78-53, 103-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα