Σταμολάμπρου: «Κάναμε το πρώτο βήμα αλλά η σειρά δεν τελειώνει εδώ»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό (90-70, 3-0 στους ημιτελικούς), η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου με δηλώσεις της ξεκαθάρισε πως δεν έχει τελειώσει ακόμα η σειρά.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να τα δώσουν όλα. Ήταν ένα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι που ξέρουμε ότι ο κόσμος μας δίνει το κάτι παραπάνω. Μπήκαμε συγκεντρωμένες και έχουμε το βάθος στο ρόστερ και την τεχνογνωσία για να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια».

Για το ότι δεν έχει τελειώσει η σειρά: «Σαφέστατα. Ήταν απλά μία ακόμα νίκη. Κάναμε το πρώτο βήμα αλλά η σειρά δεν τελειώνει εδώ. Μετά την διακοπή των Εθνικών θα πάμε στον Πειραιά να διεκδικήσουμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το ότι έκαναν πολλές παίκτριες καλή εμφάνιση: «Νομίζω ότι η άμυνά μας είναι το κλειδί. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχθεί και λίγους λιγότερους από τους 70 που δεχθήκαμε. Αλλά στην επίθεση έχουμε άτομα που μπορούν να βγουν μπροστά σε διαφορετικό ματς και να μας δώσουν το κάτι παραπάνω για να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει».

Για το τι χρειάζεται για να επιστρέψει στο επίπεδό της: «Έχω επιστρέψει εκεί που με ξέρετε. Δε νιώθω ότι υπολείπομαι σε τίποτα. Αυτή είναι η καθημερινότητα ενός αθλητή. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι, καλώς ή κακώς. Ο αγωνιστικός ρυθμός είναι κάτι που παίρνεις με λεπτά μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα είμαι 100% έτοιμη, δε νιώθω κάτι λιγότερο από αυτό».

Για την ημέρα της γυναίκας: «Φοράω αυτή την μπλούζα γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που είναι αύριο. Είναι σίγουρα μία μέρα γιορτής αλλά ταυτόχρονα είναι και μία μέρα ευθύνης και υπενθύμισης ότι πολλές γυναίκες εν έτει 2026 βιώνουν καθημερινά φόβο, ανισότητα. Επομένως, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι κανενός είδους βία κατά των γυναικών είναι αποδεκτή. Και δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι κοινωνικό το ζήτημα. Η ίδια κοινωνία που θέλει να μας μιλάει για ενδυνάμωση των γυναικών, πολλές φορές είναι αυτή που συντηρεί διάφορες ανισότητες, διακρίσεις και έμφυλη βία. Σαν Παναθηναϊκός στεκόμαστε δίπλα σε τέτοιες; πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως είναι το κέντρο Διοτίμα, για μία πιο δίκαιη κοινωνία. Για μία κοινωνία που η προστασία και ο σεβασμός δεν είναι προνόμια αλλά δικαιώματα και σίγουρα η ισότητα δεν πρέπει να είναι σύνθημα μίας ημέρας αλλά πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας».