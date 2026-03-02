Το μήνυμα του Λόνι Ουόκερ από το Ντουμπάι: «Είμαι καλά, προσεύχομαι συνέχεια στον Θεό»

Ο Λόνι Ουόκερ βρίσκεται εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και έστειλε το μήνυμά του, σημειώνοντας πως είναι καλά και προσεύχεται στον Θεό.

Ο Ουόκερ, μέσω story του στο Instagram, έστειλε μήνυμα στους φίλους του, την οικογένειά του και τους ακολούθους του, μεταφέροντας το κλίμα από την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπογράμμισε πως είναι ασφαλής αλλά πως η κατάσταση είναι ανησυχητική στην περιοχή.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Είναι 10:30 στο Ντουμπάι τώρα, η τρίτη ή η τέταρτη μέρα... Είναι πραγματικά τρελό και δεν τα έχω δει όλα ακόμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ούτε σε όλες τις ιστορίες που έχω δει ή αντιμετωπίσει. Γενικά, είμαι καλά. Εκτιμώ όλους όσοι επικοινωνούν μαζί μου και βεβαιώνονται ότι είμαι εντάξει. Να ξέρετε ότι είμαι καλά, όπως πάντα — ο λόγος που παραμένω έτσι είναι γιατί Εκείνος εκεί πάνω πάντα με φροντίζει. Προσεύχομαι και του μιλάω και εκείνος μου απαντά και φροντίζει να είμαι προστατευμένος στα καλά, στα κακά και στα άσχημα. Συνεχίστε να προσεύχεστε, να επικοινωνείτε και να αγαπάτε τους δικούς σας ανθρώπους. Είμαι καλά και θα συνεχίσω να είμαι. Μείνετε δυνατοί, σας αγαπώ όλους. Φροντίστε να αγκαλιάζετε τις οικογένειές σας στο σπίτι, στείλτε αγάπη εκ μέρους μου πίσω στην πατρίδα».