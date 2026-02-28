Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ - Αλλαγή έδρας στα ματς της Χάποελ με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο Ισραήλ και η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή φέρνουν... απόνερα και στην Euroleague. Όλα δείχνουν πως τα ματς Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (2/4) και Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (9/4) θα γίνουν σε άλλη χώρα.

Η Euroleague προχώρησε σε απόφαση - έγκλημα το προηγούμενο διάστημα, επιτρέποντας στους αγώνες της να επιστρέψουν στο Ισραήλ και δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μέσα στη λίγκα.

Πλέον, όλα δείχνουν πως τα παιχνίδια θα ξαναφύγουν από το Ισραήλ.

Βελιγράδι; Σόφια; Ουδείς γνωρίζει ποια πόλη θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια που μένουν στη Χάποελ και τη Μακάμπι για τη regular season.

Όμως, η εμπόλεμη κατάσταση στο Ισραήλ, που φέρνει καταιγιστικές εξελίξεις στις ομάδες του Όντεντ Κάτας και του Δημήτρη Ιτούδη, επιτάσσει εκ νέου «ουδέτερες έδρες».

Έτσι, το πιο πιθανό σενάριο με τα τωρινά δεδομένα θέλει τόσο το Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (2/4) όσο και το Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (9/4) να διεξάγονται σε άλλη χώρα.

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