«Φεύγουν οι ξένοι παίκτες από το Ισραήλ, έχουν ήδη αναχωρήσει οι Αμερικανοί της Μακάμπι»!

Χαμός στο Ισραήλ, αφού οι ξένοι παίκτες έλαβαν μήνυμα για να αποχωρήσουν από τη χώρα. Έφυγαν ήδη οι Αμερικανοί της Μακάμπι. Παραμένουν της Χάποελ.

Η εκεχειρία δεν κράτησε για πολύ, αφού το Ισραήλ άνοιξε πυρ κατά του Ιράν, με τις εχθροπραξίες να αναγκάζουν τις ομάδες να διώξουν τους ξένους παίκτες από τη χώρα, όπως αναφέρει το «sport5».

Αυτό φυσικά δεν μπορεί να συμβεί με αεροπλάνα, αφού έχει ήδη κλείσει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ, με τους συλλόγους -σε συνεργασία με την εγχώρια λίγκα- να έχουν στείλει μήνυμα στους ξένους να συγκεντρωθούν με τα απαραίτητα πράγματά τους για να μεταφερθούν με λεωφορείο στη Σόφια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μάλιστα, οι Αμερικανοί παίκτες της Μακάμπι αποχώρησαν ήδη από την Παρασκευή (27/2) και όπως είναι φυσικό τα πάντα είναι αυτή την στιγμή στον «αέρα».

Στο Ισραήλ παραμένουν ακόμα οι Αμερικανοί της Χάποελ Τελ Αβίβ, που όμως αναμένεται κι αυτοί να αφήσουν άμεσα τη χώρα.