Χέις-Ντέιβις για Καβαλίερ: «Μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είδε τους διαιτητές να μην τον αφήνουν να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στην Παρί, αφού δεν έδωσαν το καθαρό φάουλ του Λέοπολντ Καβαλίερ στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στο τρίποντο που εκτέλεσε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Οι «πράσινοι» ξεσηκώθηκαν μετά από αυτή τη φάση, και μάλιστα ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε στους ανθρώπους του «τριφυλλιού» πως ο παίκτης της Παρί παραδέχθηκε ότι του έκανε φάουλ.
Το ίδιο έγραψε και σε ένα σχόλιο στην ανάρτηση της σελίδας «skweek», η οποία δημοσίευσε την συγκεκριμένη φάση. «Μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» έγραψε ο Χέις-Ντέιβις χαρακτηριστικά.
Δείτε εδώ το καθαρό φάουλ που δε δόθηκε πάνω στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.
Δείτε το σχόλιό του: