Χέις-Ντέιβις για Καβαλίερ: «Μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σε ένα σχόλιό του ανέφερε πως ο Λέοπολντ Καβαλίερ παραδέχθηκε ότι του έκανε φάουλ στην τελευταία φάση στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είδε τους διαιτητές να μην τον αφήνουν να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στην Παρί, αφού δεν έδωσαν το καθαρό φάουλ του Λέοπολντ Καβαλίερ στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στο τρίποντο που εκτέλεσε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι «πράσινοι» ξεσηκώθηκαν μετά από αυτή τη φάση, και μάλιστα ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε στους ανθρώπους του «τριφυλλιού» πως ο παίκτης της Παρί παραδέχθηκε ότι του έκανε φάουλ.

Το ίδιο έγραψε και σε ένα σχόλιο στην ανάρτηση της σελίδας «skweek», η οποία δημοσίευσε την συγκεκριμένη φάση. «Μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» έγραψε ο Χέις-Ντέιβις χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ το καθαρό φάουλ που δε δόθηκε πάνω στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Δείτε το σχόλιό του: