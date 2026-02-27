Βίντεο+φωτό: Το καθαρό φάουλ που δε δόθηκε στον Χέις-Ντέιβις στο τέλος

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει από το -17 κόντρα στην Παρί, όμως στην κρισιμότερη φάση του αγώνα οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια και δεν είδαν το πεντακάθαρο φάουλ του Καβαλιέρε στον Χέις-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Παρί στην έδρα του, όμως για να συμβεί αυτό χρειάστηκε οι διαιτητές του ματς να φορέσουν... χειρουργική ενδυμασία και να τον «σφάξουν» στην πιο καθοριστική φάση του παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, οι Γάλλοι προηγήθηκαν έως και 17 πόντους, όμως ένας σεληνιασμένος Χέις-Ντέιβις πήγε να «γυρίσει» ολομόναχος το ματς. Και κατά πάσα πιθανότητα θα τα κατάφερνε, αν οι «γκρι» δεν είχαν διαφορετική γνώμη στο καθοριστικό τρίποντο που επιχείρησε ο Αμερικανός με το σκορ στο 99-101.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, ο Καβαλιέρε την ώρα που πάει να σηκώσει την μπάλα ο Χέις-Ντέιβις- και όχι την στιγμή της τελικής εκτέλεσης- βρίσκει πεντακάθαρα το χέρι του παίκτη του Παναθηναϊκού.

Η παράβαση είναι πέραν πάσης αμφιβολίας και θα έπρεπε να δοθούν 3 βολές στον Χέις-Ντέιβις, με περίπου 6 δεύτερα και κάτι ν' απομένουν στο ρολόι.