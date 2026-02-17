Παπαθεοδώρου: «Πολύ καλή εμφάνιση από την αρχή μέχρι το τέλος»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στον Άρη Betsson στάθηκε στην απόδοση της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση για μας, από την αρχή του αγώνα μέχρι το τέλος. Αμυντικά είχαμε ένταση στο πώς πιέζαμε την μπάλα και στο πώς βάζαμε το κορμί μας απέναντι στα μεγάλα κορμιά του Άρη.

Στην επίθεση διαβάσαμε όλες τις άμυνες του Άρη και πήραμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη νίκη και καλή συνέχεια στον Άρη».

Με τον Ντε Σόουζα να αναφέρει:

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας. Ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα, σε άμυνα και επίθεση και παίξαμε πολύ συγκεντρωμένα σε όλο το παιχνίδι».