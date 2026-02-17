Παπαθεοδώρου: «Δίκαια κερδίσαμε - Να πετύχουμε όποιον στόχο με οποιοδήποτε κόστος»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου επί του Άρη Betsson, τόνισε πως η ομάδα του κέρδισε δίκαια και υπογράμμισε πως θα προσπαθήσει να πετύχει όποιον στόχο μπορεί με οποιδήποτε κόστος.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για το πού κρίθηκε το ματς: «Μπήκαμε καλά. Είχαμε ενέργεια στην άμυνα. Εκτελέσαμε καλά στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αντέξαμε την πίεση που άσκησε ο Άρης στην άμυνα και την επίθεση. Δίκαια κερδίσαμε και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση».

Για την πορεία της ομάδας: «Εμείς προσπαθούμε από την αρχή να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Έχουμε κάποιες δυσκολίες αλλά η ομάδα έχει μέταλλο, χαρακτήρα, ενότητα. Πολύ σημαντικό, ενότητα. Προχωράμε για να πετύχουμε όποιον στόχο μπορούμε με οποιοδήποτε κόστος. Είμαστε δυνατοί και είμαστε εδώ».

Για την συνέχεια: «Είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες. Είμαστε συσπειρωμένοι».