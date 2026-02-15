Τους έκανε πλάκα με ρήξη Αχιλλείου: Βασιλιάς στον διαγωνισμό τριπόντων ο Λίλαρντ! (vids)

Τι κι αν είναι νοκ άουτ ολόκληρη την σεζόν με ρήξη Αχιλλείου τένοντα, ο Ντάμιαν Λίλαρντ φρόντισε να δείξει ότι ακόμη και τραυματίας είναι ένας από τους κορυφαίους «μπομπέρ» του NBA.

Ο πολύπειρος σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, που βρίσκεται σε διαδικασία αποθεραπείας του τραυματισμού του αποφάσισε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό τριπόντων στο All-Star Game που διεξάγεται στο Λος Άντζελες και παρά την τρομερή προσπάθεια του Ντέβιν Μπούκερ κατέκτησε για τρίτη φορά την τελευταία πενταετία το τρόπαιο!

Εκπληκτική ήταν και η παρουσία του rookie, Κον Κνίπελ που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, όμως στην κρίσιμη στιγμή έχασε τον ρυθμό του και έτσι η μάχη εξελίχθηκε ανάμεσα στον Λίλαρντ και τον Μπούκερ, με τον άσο των Μπλέιζερς να φτάνει στην κατάκτηση του διαγωνισμού.

Πρώτος γύρος

Ντέβιν Μπούκερ 30

Κον Κνίπελ 27

Ντάμιαν Λίλαρντ 27

Ντόνοβαν Μίτσελ 24

Νόρμαν Πάουελ 23

Τζαμάλ Μάρεϊ 18

Ταϊρίς Μάξι 17

Μπόμπι Πόρτις 15

Τελικός

Ντάμιαν Λίλαρντ 29

Ντέβιν Μπούκερ 27

Κον Κνίπελ 17

