Εlite League: Σπουδαία διπλά για Λαύριο και Χαλκίδα

Το Λαύριο έφυγε με σπουδαίο διπλό από τον Βόλο επικρατώντας της Νίκης με 94-87, ενώ η Χαλκίδα δια χειρός Μπράιαντ πέρασε από τους Σοφάδες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Elite League.

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82) Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94 Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81 Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 17:00 Δάφνη-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF) 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF) Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF) 18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος Αναλυτικά οι αναμετρήσεις Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81 Διαιτητές: Θεονάς-Στρέμπας-Νάστος (Κουλούρης) Δεκάλεπτα: 24-15, 45-35, 68-61, 87-81 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 4, Σκόρδος 4, Δημητρακόπουλος 12, Νικολαΐδης 6 (2), Καμάρας 19 (1), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 25 (3), Δομπρογιάννης, Σταματογιάννης, Ιωαννίδης 17 (4) Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Κωνσταντινίδης 1, Μπανκς 12 (2), Πουρλίδας 6 (2), Κατσαμούρης 5, Νώτης 18, Χαραλαμπίδης 5 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 20 (2), Κομνιανίδης 14 (2) Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94 Διαιτητές: Πιτσίλκας-Μπακάλης-Νικολαϊδης (Τέγα) Δεκάλεπτα: 20-23, 52-42, 61-75, 87-94 Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 7, Τζόνσον 36 (6), Παπαδόπουλος 3 (1), Πρέκας 2, Φιλοξενίδης 4 (1), Σπανόπουλος 2, Βλαχογιάννης 8, Μπακέας 7 (1), Νίκολης 12 (1), Τσουμάνης 6 Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 13, Σιγάλας 9 (1), Προίσκος 13 (3), Δήμος 6, Τόλιας 18 (2), Καματερός 4, Καλόγηρος 4, Λεφιού 25 (3), Μουτάφης 2 Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82) Διαιτητές: Τζιοπάνος-Κατωτικίδης-Μαραμής (Καρακώστας) Δεκάλεπτα: 21-16, 38-34, 60-57, 82-82, 90-92 πρτ) Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 10 (2), Μπόθγουελ 18 (1), Χατζής 8, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 3 (1), Χαντζής 19 (3), Καπετάκης 9 (3), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 4, Μπουντούρης 3 (1), Σπρίντζιος 7 (1) ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 21 (2), Παπαρέγκας 10 (2), Μελισσαράτος 13 (2), Γερομιχαλός 10, Μιχαήλ 2, Χάμιλτον 4, Νέσης 8 (2), Κανονίδης 12 (1), Σάμαρτζιτς 13 (1), Ζερβός Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2) Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF) 17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF) 17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF) 17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF) Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Σοφάδες