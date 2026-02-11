Ξεχώρισε τον Ιφί ο Πάρα: «Παίρνει πολλά τρελά σουτ αλλά σκοράρει»

Ο Τζοέλ Πάρα προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του ματς της Μπαρτσελόνα με την Παρί και ξεχώρισε την… τρέλα του Ναντίρ Ιφί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Έχουμε κερδίσει εκεί, αλλά είναι ομάδα που παίζει γρήγορα, με τον Ιφί να παίρνει πολλά σουτ, τρελά σουτ αλλά σκοράρει. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, βάζουν μεγάλη πίεση στην μπάλα και κάνουν τον αντίπαλο να νιώθει άβολα. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην μας πληγώσουν. Είναι πολύ σημαντικό σε ομάδες όπως η Παρί να αποφύγουμε τις ήττες, καθώς σε τιμωρούν στο transition.

Το ματς είναι πολύ σημαντικό για να συνεχίσουμε δυναμικά. Μετά τις τέσσερις ήττες η ομάδα λειτουργεί καλά. Ο καλύτερος τρόπος να πάρεις τίτλους είναι να κερδίζεις αυτά τα ματς. Αυτό που έγινε σε εμάς συνέβη σε πολλές ομάδες. Σε μία τόσο μεγάλη σεζόν και με τόσα πολλά ματς, είναι αδύνατο να είσαι πάντα στο 100%. Είχαμε ένα κακό σερί αλλά τώρα έχουμε δύο νίκες στη σειρά. Έχουμε απουσίες αλλά δεν είναι δικαιολογία. Από πέρσι μας λείπουν παίκτες.

Ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι επιθετικός αλλά μπορώ να συνεισφέρω σε αυτό το επίπεδο έντασης, είτε ως βασικός είτε από τον πάγκο. Δεν έχω το ταλέντο του Πάντερ ή του Κλάιμπερν, το ταλέντο μου είναι να δίνω ενέργεια και άμυνα. Ο καθένας έχει τον ρόλο του και αυτό μας κάνει ολοκληρωμένη ομάδα».