Οι Πίστονς... αγριέψαν και ισοπέδωσαν τους Νετς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι φέτος θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, διαλύοντας τους Μπρούκλιν Νετς με 130-77!

Η ομάδα με το κορυφαίο ρεκόρ στην ανατολική περιφέρεια, επέβαλλε από την αρχή τον ρυθμό της κυριάρχησε και στα τέσσερα δωδεκάλεπτα, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στη νίκη.

Mε αυτή τη νίκη, οι Πίστονς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 36-12 και παραμένουν σταθερά στην κορυφή της Ανατολής, ενώ οι Μπρούκλιν Νετς έπεσαν στο 13-35 και κοιτάζουν ήδη την επόμενη σεζόν.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν γιόρτασε την επιλογή του στο All-Star Game με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Ντάνι Γουλφ να ξεχωρίζει για τους Νετς έχοντας 6 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

