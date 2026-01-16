Η Βαλένθια, όπως αναμενόταν, έβαλε δύσκολα στην Φενέρ, με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους να δείχνει την ποιότητα της, επικρατώντας με 82-79. Πάτησε τετράδα η τουρκική ομάδα, αλλά δεν πήρε την διαφορά του πρώτου αγώνα με τις «νυχτερίδες» (-15).

Η Βαλένθια αποδεικνύεται «σκληρό» καρύδι στην διοργάνωση, ωστόσο σήμερα έπεσε πάνω στην ποιότητα της Φενέρ. Η τουρκική ομάδα είχε περισσότερες λύσεις στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και πήρε μια σπουδαία νίκη επικρατώντας με 82-79.

Πλέον η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους πάτησε τετράδα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 14-7, αλλά δεν κατάφερε να πάρει και την διαφορά του πρώτου αγώνα των δυο ομάδων (-15), με τις «νυχτερίδες» να πέφτουν στο 14-8.

Ο Νάντο Ντε Κολό έδειξε σήμερα στην Πόλη τους λόγους που αποκτήθηκε από την Βιλερμπάν. Ο Γάλλος γκαρντ έδωσε πολύτιμες λύσεις και στις δυο πλευρές του παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους και 3 ασίστ. Καθοριστικός ο Μέλι (12π. 3ρ.), «γεμάτη» εμφάνιση από τον Μπόλντγουιν (11π. 5ρ. 4ασ.).

Από την άλλη πλευρά ο Κάμερον Τέιλορ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις την φετινή σεζόν, με τον Αμερικανό να μετρά 13 πόντους με 8 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μαρτίνεθ ο Ρίβερς με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, έδειξε την ποιότητα του ο Μοντέρο (14π. 3ρ. 5ασ.)

Τουρκική υπεροχή με απούσα την ισπανική άμυνα

Φενέρ και Βαλένθια θέλησαν να δώσουν γρήγορο ρυθμό με το καλημέρα στο ματς, με τις «νυχτερίδες» να παίρνουν αέρα 5π. με δυο σουτ από τα 6.75μ. του Πραντίγια (2-7 στο 2’). Χολ και Μέλι έφεραν τα ματς σε ισορροπία (7-7 στο 3’), με τον Χόρτον-Τάκερ να βρίσκει σκορ μέσα από την ρακέτα για τουρκικό προβάδισμα (11-10 στο 4’). Η Ισπανική ομάδα εκτελούσε με φοβερά ποσοστά από τα 6.75μ. (4/4τρ.), την στιγμή που η επίθεση της ομάδας του Σάρας είχε βρει ρυθμό σε ένα παιχνίδι με γρήγορο τέμπο (16-16 στο 6’). Ο Μπόστον βρήκε τους πρώτους του πόντους για το +4 της Φενέρ (22-18 στο 7’), οι παίκτες του Μαρτίνες έχασαν την συγκέντρωση τους στις δυο πλευρές του παρκέ, με την ομάδα της Πόλης να μεγαλώνει την διαφορά στο +7 (25-18 στο 8’). Οι γηπεδούχοι είχαν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους, έφεραν το προβάδισμα τους σε διψήφια επίπεδα (+10, 28-18), με το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου να τους βρίσκει στο +8 (28-20).

Διατήρησε τον έλεγχο, πάτησε το γκάζι και πήρε διψήφιο προβάδισμα η Φενέρ

Τέιλορ και Μπόλντγουιν διαμόρφωσαν το 30-22 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με την Βαλένθια να ανεβάζει την πίεση της στην άμυνα. Τέιλορ και Μουρ έφεραν το ματς σε απόλυτη ισορροπία (30-30 στο 13’), με την ισπανική ομάδα να γυρνάει από το -10 (28-18) του πρώτου δεκαλέπτου με επιμέρους 2-12. Η Φενέρ πήρε και πάλι τα ηνία (35-31), με τις «νυχτερίδες» να εκτελούν συχνά-πυκνά από τα 6.75μ. (6/15τρ.) και τον Ντε Κόλο να βρίσκει σκορ από μακριά (38-31 στο 16’). Oι παίκτες του Μαρτίνες οδηγούνταν σε επιπόλαιες ενέργειες, με την τουρκική ομάδα να ελέγχει τον ρυθμό, επαναφέροντας το προβάδισμα της σε διψήφια επίπεδα (+11, 42-31 στο 18’) με επιμέρους 12-1. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Φενέρ στο +11, (45-34), με τους παίκτες του Σάρας να έχουν φέρει το ματς στα μέτρα τους.

Στα μέτρα της Φενέρ το ματς, απάντησε με τρίποντη… καταιγίδα η Βαλένθια

Με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς μπήκε η Φενέρ στο δεύτερο ημίχρονο, με την Βαλένθια να απαντά με 7-0 σερί για να μειώσει στο -7 (48-41 στο 22’). Η τουρκική ομάδα επανέφερε σε ασφαλή επίπεδα την διαφορά της (+12, 53-41 στο 23’), με τους παίκτες του Σάρας να έχουν ανεβάσει την πίεση τους στην άμυνα (55-43 στο 25’). Ο Πουέρτο με δυο συνεχόμενα τρίποντα διατηρούσε τις «νυχτερίδες» μέσα στο παιχνίδι (58-49 στο 25΄), με τους παίκτες του Σάρας να βρίσκουν ρυθμό από μακριά, ρίχνοντας την διαφορά στο -5 (60-55 στο 27’).Ο Μπόλντγουιν με τρίποντο «ξεκόλλησε» την τουρκική ομάδα (62-56 στο 28’), με την Φενέρ να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (66-58).

Άντεξε στην πίεση της Βαλένθια και πήρε σπουδαία νίκη η Φενέρ

Η Βαλένθια έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 3' στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Φενέρ να διατηρεί το προβάδισμα της (+10, 68-58). Ρίβερς και Τέιλορ με πέντε συνεχόμενους πόντους μείωσαν στο -5 (68-63 στο 34'), ωστόσο η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο του ρυθμού επαναφέροντας την διαφορά στο +10 (73-63 στο 35'). Σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκάλεπτα ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν περισσότερο σε σετ επιθέσεις. Η Βαλένθια με 2/2β. του Μουρ έριξε την διαφορά στο -6 (73-67 στο 37'), με τον Ντε Κολό να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το (75-67). Ο Μοντέρο με δύσκολο σουτ έγραψε το 75-70 στο 38' με τον Ντε Κολό να απαντά και πάλι από μακριά για το 80-73 στο 39'. Ο Μοντέρο με 4 συνεχόμενους πόντους μείωσε σε απόσταση ενός σουτ, 21'' πριν το τέλος, με τον Μπόλντγουιν να κάνει λάθος στην συνέχεια. Ο Ρίβερς αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης, με τον Μπιμπέροβιτς να γράφει το 82-77 με 2/2β. 4'' πριν το φινάλε. Η τουρκική ομάδα πήρε μια σπουδαία νίκη αλλά όχι την διαφορά του πρώτου αγώνα, με το σύνολο του Σάρας να πατά τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης