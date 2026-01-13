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Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό οι προβλέψεις του Μπλόσομγκεϊμ για το Final-Four

Μπάσκετ
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Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four και βλέπει... επανάληψη του περσινού F4.

Οι GMs της Euroleague ρωτήθηκαν για τις ομάδες που πιστεύουν πως θα βρεθούν στο φετινό Final-Four της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν πρώτος με 95%, ακολούθησε η Φενερμπαχτσέ με 85%, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 60% και τέλος οι Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός με 50% έκαστος.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε και αυτός τη δική του πρόβλεψη και βλέπει... επανάληψη του περσινού Final-Four. Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του έγραψε πως θεωρεί ότι στο φετινό F4 θα βρεθούν οι Μονακό, Παναθηναϊκός AKTOR, Φενερμπαχτσέ και Ολυμπιακός.

Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό οι προβλέψεις του Μπλόσομγκεϊμ για το Final-Four