Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό οι προβλέψεις του Μπλόσομγκεϊμ για το Final-Four

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four και βλέπει... επανάληψη του περσινού F4.

Οι GMs της Euroleague ρωτήθηκαν για τις ομάδες που πιστεύουν πως θα βρεθούν στο φετινό Final-Four της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν πρώτος με 95%, ακολούθησε η Φενερμπαχτσέ με 85%, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 60% και τέλος οι Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός με 50% έκαστος.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ έκανε και αυτός τη δική του πρόβλεψη και βλέπει... επανάληψη του περσινού Final-Four. Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του έγραψε πως θεωρεί ότι στο φετινό F4 θα βρεθούν οι Μονακό, Παναθηναϊκός AKTOR, Φενερμπαχτσέ και Ολυμπιακός.