«Ζημιά» στη Φενέρμπαχτσε: Εκτός ο Κόλσον με πρόβλημα στον επιγονατιδικό τένοντα

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε πως ο Μπόνζι Κόλσον μπήκε στα «πιτς» με πρόβλημα στον επιγονατιδικό τένοντα.

Απρόοπτο για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο 29χρονος φόργουορντ τραυματίστηκε στον επιγονατιδικό τένοντα στην ήττα των πρωταθλητών Ευρώπης από τη Ντουμπάι και μπήκε στα... πιτς, με τη Φενέρμπαχτσε να μην ξεκαθαρίζει το ακριβές διάστημα της αποθεραπείας του και τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του στο παρκέ. Πάντως, τα τουρκικά media κάνουν λόγο για απουσία τριών εβδομάδων.

Ο Κόλσον μετράει 9,2 πόντους και 3,1 ριμπάουντ ανά ματς φέτος και αποτελεί έναν παίκτη - κλειδί για τον «Σάρας», τόσο αμυντικά στα ημίψηλα σχήματα του Λιθουανού προπονητή, όσο και επιθετικά (51,8% τρίποντο).

Έτσι, η απουσία του αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε.