«Η Μπάγερν πλησιάζει στον Ντιμιτρίεβιτς»

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς παρουσιάζεται έτοιμος να επιστρέψει στην Euroleague, καθώς φαίνεται πως βρίσκεται «μια ανάσα» από τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο (7,6 πόντοι, 1,6 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ ανά αγώνα) ύστερα από μια διετία στην Ούνικς Καζάν, όμως δεν κατάφερε να βρει τα πατήματά του στον ιταλικό βορρά. Έτσι, το καλοκαίρι γύρισε στη VTB League, για λογαριασμό της Ζενίτ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αρτέμ Κομάροφ, ο Ντιμιτρίεβιτς είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει άμεσα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί έχουν προσεγγίσει την πλευρά του παίκτη και όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ είναι κοντά στη συμφωνία μαζί του.