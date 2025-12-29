All Star Game: Νικήτρια η Team World στη γιορτή των Ιωαννίνων

Οι κυρίες του μπάσκετ Γυναικών βρέθηκαν στα Ιωάννινα και μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της γιορτής, που έχει γίνει πια ξανά θεσμός και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με την Team World να είναι η νικήτρια στο αγωνιστικό κομμάτι με 117-103.

Το παιχνίδι για άλλη μια φορά ήταν γιορτή κι έδειξε ξανά τη δυναμική, που έχει το μπάσκετ Γυναικών, με τις αθλήτριες φυσικά να τα δίνουν όλα στο παρκέ με κάθε τρόπο, για να απολαύσουν το ματς και να διεκδικήσουν το αποτέλεσμα.

Εκείνες που φάνηκαν να μπαίνουν περισσότερο… στο πνεύμα του παιχνιδιού για την νίκη ήταν οι παίκτριες της Team World, που προηγήθηκαν νωρίς με διψήφια διαφορά χάρη σε τρίποντο της Ουίλιαμς (7-18 στο 6′), αυξάνοντας στη συνέχεια κι άλλο την απόσταση, προτού η Αλεξιά με καλάθι της σημειώσει το 20-32 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η Φρόσω Δρακάκη στη μία πλευρά και η Σελέν Ερντέμ στην άλλη… ανέλαβαν δράση για και πέρασαν στο παρκέ, για να σημειώσει η καθερμία από ένα καλάθι και να καταχειροκροτηθούν από το κοινό των Ιωαννίνων. Η Team World, από την πλευρά της, συνέχισε να μεγαλώνει την «ψαλίδα» και στο τέλος του ημιχρόνου, με καλάθι της Γκίλντεϊ, ήταν μπροστά με διαφορά 20 πόντων (45-65).

Ο διαγωνισμός τριπόντων, του οποίου ο τελικός ακολούθησε στην ανάπαυλα, ανέδειξε ως νικήτρια τη Μόργκαν Μάλι και οι δύο προπονήτριες πέρασαν ξανά στο γήπεδο, με τη Δρακάκη… να κλέβει από την Ερντέμ, αλλά να μην πετυχαίνει το καλάθι σε λέι απ, κάτι που κατάφερε η δεύτερη υπό τις οδηγίες, πια, της Δαυιδίας Τσώνη. Η Team World κράτησε το προβάδισμά της και με καλάθι της Σαρηγιαννίδου διαμορφώθηκε το 73-91 της τρίτης περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος ήταν εκείνη, όπου η Team Hellas έψαξε… την αντίδραση, με την Τσινέκε να σημειώνει από την γραμμή των βολών το 93-99 στο 34ο λεπτό, μειώνοντας στα δύο τρίποντα. Οι διαιτήτριες Κλεσπουνιώτου, Κουρσαράκου και Γκλινάβου μπήκαν επίσης… στο πνεύμα του αγώνα ως αθλήτριες παίρνοντας τα δικά τους σουτ, η Φιτζέραλντ άρχισε να παίζει με… σκουφάκι Άγιου Βασίλης και η Team World κατάφερε τελικά να κρατήσει το προβάδισμα για την νίκη με 103-117, σε ένα «χορταστικό» παιχνίδι από τα κορίτσια.

Διαιτητές: Κλεσπουνιώτου, Κουρσαράκου, Γκλινάβου

Δεκάλεπτα: 20-32, 45-65, 71-91, 103-117

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, και η Άννυ Κωνσταντινίδου, Μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ και Υπεύθυνη Εθνικών Ομάδων Γυναικών, απένειμαν στην Team Hellas τα αναμνηστικά βραβεία για τη συμμετοχή στο All Star Game elevated by ΟΠΑΠ.

Με τη δική τους σειρά, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Λάμπρος Τάκης, και ο Υπεύθυνος Μπάσκετ Γυναικών της ΕΟΚ, Βασίλης Πρασσάς, απένειμαν τα αναμνηστικά βραβεία στην Team World.

Μια όμορφη στιγμή, μετά το τέλος του αγώνα, ήταν και η βράβευση της Έλενας Μουάτσου, για τη διαχρονική της συμβολή στο μπάσκετ από όλα τα πόστα, ως παίκτρια, προπονήτρια και στέλεχος της Ομοσπονδίας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνο Σβερκούνο.