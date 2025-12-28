Γύρισε από το -17 και έκαμψε την αντίσταση της Ανδόρα η Βαλένθια

H Aνδόρα βρέθηκε στο +17 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ωστόσο η Βαλένθια με φοβερό δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 84-79 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής. Καθοριστικός ο Μπαντιό με 22 πόντους.

Η Ανδόρα έβαλε δύσκολα στην Βαλένθια σχεδόν σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, βρέθηκε στο +17 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ωστόσο οι «νυχτερίδες» έδειξαν την ποιότητα τους και με φοβερό δεύτερο ημίχρονο πήραν τη νίκη (84-79).

Η ομάδα του Μαρτίνεθ ανέβηκε στο 9-2 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής, με την Ανδόρα να υποχωρεί στο 4-8.

Για τους νικητές ο Μπαντιό συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν, με τον Σενεγαλέζο γκαρντ να μετρά 22 πόντους με 5 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση από τον Πραντίγια με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, διψήφιος και ο Μοντέρο (10π. 6ασ.)

Από την άλλη για την Ανδόρα ο Κάιλ Κούριτς μέτρησε 19 πόντους, με τον Σανόν Έβανς να συμπληρώνει 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρτίζαν για την 19η αγωνιστική της Euroleague (21/30, 30/12).