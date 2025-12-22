Από τον ΠΑΟΚ στην Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη ο Μπράουν - Το διπλό μήνυμα του Αμερικανού (pic)

Λίγο μετά την αποδέσμευσή του από τον ΠΑΟΚ, ο Στέφεν Μπράουν ανακοινώθηκε από την Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε άμεσα την επόμενη ομάδα της καριέρας του και θα συνεχίσει στο ιταλικό πρωτάθλημα με την Ρετζιάνα. Λίγο πριν την ανακοίνωση ο ίδιος έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του ΠΑΟΚ και όχι μόνο:

« Φεύγω μόνο με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου. Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους ήταν πίσω από τα παρασκήνια που πίστεψαν σε μένα και με στήριξαν κάθε μέρα. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν για πάντα μαζί μου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους οπαδούς - το πάθος, η ενέργεια και η αγάπη σας έκαναν κάθε στιγμή αξέχαστη. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

Και στα πρώτα του λόγια ως παίκτης της ιταλικής ομάδας είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο στη Ρέτζιο Εμίλια. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα για την ομάδα, το προσωπικό και τους οπαδούς, οπότε ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα και να βρεθώ στην Ιταλία για πρώτη φορά».

Και με τη σειρά του ο Δημήτρης Πρίφτης ανέφερε: «Ο Μπράουν είναι ένας παίκτης που ξέρει πώς να χειρίζεται την μπάλα και να διαβάζει το παιχνίδι. Μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και επίσης να σκοράρει. Είναι σε καλή φόρμα, δεδομένου ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό, κάτι που είναι θετικό σε αυτό το σημείο της σεζόν».