MVP της 14ης αγωνιστικής ο Φιλιππάκος - MVP Next Gen ο Χαντζής

Ο Παναγιώτης Φιλιππάκος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 14ης αγωνιστικής της Elite League.
Ο 31χρονος σέντερ της Δάφνης στη νίκη επί του Κοροίβου Αμαλιάδας (95-87) είχε με 33 πόντους με 6/9 βολές, 9/12 δίποντα και 3/3 τρίποντα, καθώς επίσης 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κερδισμένα φάουλ σε 29:17. Έτσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.
Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Χαντζής κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen για δεύτερη φορά φέτος. Ο 19χρονος γκαρντ στη νίκη των Σοφάδων επί του Πανερυθραϊκού (90-72) συγκέντρωσε 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 15 πόντους με 5/11 βολές, 2/3 δίποντα και 2/4 τρίποντα, μαζί με 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ σε 28:32.
Οι διπλοί της αγωνιστικής
Κωνσταντίνος Χαντζής (Σοφάδες): 15 πόντοι-10 ριμπάουντ
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας): 11 πόντοι-12 ριμπάουντ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 257
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 253
Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 250
Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 239
Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 226
Ριμπάουντ
Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 123
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 102
Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 101
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 97
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 96
Ασίστ
Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 96
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 77
Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 76
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 72
Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 70
Κλεψίματα
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 33
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 28
Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 28
Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 28
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 27
Κοψίματα
Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 17
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 15
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 15
Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 13
Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 12
Οικονομία
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 262
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 259
Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 253
Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 248
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 240