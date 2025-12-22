MVP της 14ης αγωνιστικής ο Φιλιππάκος - MVP Next Gen ο Χαντζής

Ο Παναγιώτης Φιλιππάκος αναδείχθηκε MVP της 14ης αγωνιστικής της Elite League, με τον Κωνσταντίνο Χαντζή να κερδίζει το βραβείο του MVP Next Gen.

Ο Παναγιώτης Φιλιππάκος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 14ης αγωνιστικής της Elite League.

Ο 31χρονος σέντερ της Δάφνης στη νίκη επί του Κοροίβου Αμαλιάδας (95-87) είχε με 33 πόντους με 6/9 βολές, 9/12 δίποντα και 3/3 τρίποντα, καθώς επίσης 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κερδισμένα φάουλ σε 29:17. Έτσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Χαντζής κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen για δεύτερη φορά φέτος. Ο 19χρονος γκαρντ στη νίκη των Σοφάδων επί του Πανερυθραϊκού (90-72) συγκέντρωσε 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 15 πόντους με 5/11 βολές, 2/3 δίποντα και 2/4 τρίποντα, μαζί με 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ σε 28:32.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Κωνσταντίνος Χαντζής (Σοφάδες): 15 πόντοι-10 ριμπάουντ

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας): 11 πόντοι-12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 257

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 253

Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 250

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 239

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 226

Ριμπάουντ

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 123

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 102

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 101

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 97

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 96

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 96

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 77

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 76

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 72

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 70

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 33

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 28

Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 28

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 28

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 27

Κοψίματα

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 17

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 15

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 15

Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό) 13

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 12

Οικονομία

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 262

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 259

Κέιλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 253

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 248

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 240