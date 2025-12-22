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Πλήγμα για τους Κλίπερς: Xάνουν για αρκετές εβδομάδες τον Ζούμπατς

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Κροάτης σέντερ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης το επόμενο διάστημα μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τους Λέικερς.

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο από την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους Λέικερς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα δεύτερου βαθμού.

Έτσι, ο Κροάτης ψηλός των Κλίπερς, θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, όπως αναφέρει το ιατρικό δελτίο των Κλίπερς, χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

O Zούμπατς αποτελεί βασικό γρανάζι των Κλίπερς, με τον 28χρονο σέντερ την φετινή σεζόν σε 28 αναμετρήσεις να έχει 15.6 πόντους, 2.5 ασίστ και 11.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Πλήγμα για τους Κλίπερς: Xάνουν για αρκετές εβδομάδες τον Ζούμπατς