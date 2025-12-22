Πλήγμα για τους Κλίπερς: Xάνουν για αρκετές εβδομάδες τον Ζούμπατς

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο από την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους Λέικερς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα δεύτερου βαθμού.
Έτσι, ο Κροάτης ψηλός των Κλίπερς, θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, όπως αναφέρει το ιατρικό δελτίο των Κλίπερς, χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές διάστημα της απουσίας του.
O Zούμπατς αποτελεί βασικό γρανάζι των Κλίπερς, με τον 28χρονο σέντερ την φετινή σεζόν σε 28 αναμετρήσεις να έχει 15.6 πόντους, 2.5 ασίστ και 11.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.