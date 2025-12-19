Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ είναι έτοιμος να σπάσει το δίπολο Ναν και Βεζένκοφ στον δρόμο για τον MVP της σεζόν, με τον αστέρα της Ντουμπάι BC να την οδηγεί σε ακόμα μία νίκη και σε «διπλό» στην Τουρκία κόντρα στην Εφές (80-76).

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς είδε τον Αμερικανό άσο να της καθαρίζει το παιχνίδι, αλλά βάλθηκε να κάνει τα εύκολα-δύσκολα, αφού τα έκανε όλα λάθος στο τέλος, αλλά απέδρασε με τη νίκη από την έδρα της Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Μοιραίος για τους γηπεδούχους ο Τζόρνταν Λόιντ, που αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο νίκης στην τελευταία επίθεση, με την Ντουμπάι BC να φεύγει με το «διπλό» από την Πόλη και να φτάνει στο 8-9. Στο 6-11 η Εφές.

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ έχει βαλθεί να τους τρελάνει όλους φέτος, αφού έδωσε νέα παράσταση στην Τουρκία, μετρώντας 17 πόντους (5/9 διπ., 7/8 βολές) και είχε 15 ασίστ, κάνοντας τα πάντα στο τέλος. Τρομερός και ο Μφιούντου Καμπενγκέλε με 20 πόντους (8/10 διπ.) και 7 ριμπάουντ. Στους 14 ο Φίλιπ Πετρούσεφ και στους 11 ο Ντάβις Μπέρτανς.

Από την πλευρά της Εφές, από 12 πόντους είχαν οι Ροντρίγκ Μπομπουά (4/5 διπ., 1/1 τριπ.), Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ (2/3 τριπ.) και Ρόλαντς Σμιτς (2/4 τριπ.), με τον Αϊζάια Κορντινιέ να προσθέτει άλλους 11.

Άτυπη «μάχη» Μπομπουά-Ράιτ και μικρό προβάδισμα της Εφές

Το παιχνίδι δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας στην εκκίνησή του, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και το σκορ στα τρία πρώτα λεπτά να είναι με το ζόρι... 4-2. Το πολύ δύσκολο καλάθι του Μπομπουά στο 4' χάρισε λίγο θέαμα στο ματς για το 6-3, με τον Ράιτ με τη συμπλήρωση 5 λεπτών να γράφει το 8-7. Ο Μπουμπουά ήταν όαση στην αναμέτρηση, με τον Γάλλο άσο στο 6' με τρίποντο να διαμορφώνει το 12-7 και να φτάνει τους 7 πόντους (2/2 διπ., 1/1 τριπ.), με την Ντουμπάι ΒC όμως να απαντά άμεσα και με σερί 5-0 να ισοφαρίζει σε 12-12 στο 7'. Ο Ράιτ (5π., 4ασ.) βρήκε και πάλι τα κέφια και στο 8' πήγε το επιμέρους στο 7-0 για το 12-14, με τον Γκόλεματς να τον τραβάει στον πάγκο και τους Χαζέρ και Μπομπουά (11π.) με δύο σερί κλεψίματα να γράφουν το 20-17 του δεκαλέπτου.

Με Καμένιας δεν πήγε πουθενά, στο +7 οι Τούρκοι

Ο Άρμστρονγκ με την έναρξη της δεύτερης περιόδου μετά από 2 λάθη, έκανε και κάτι σωστό κι έφερε την Ντουμπάι ΒC στον πόντο (20-19), με τον Πετρούσεφ στο 13' με 2/2 βολές (8π., 4/6 βολές) να βάζει και πάλι μπροστά τους φιλοξενούμενους (22-23). Ο Σάνλι στο 14' έκανε το 22-25, με το τρίποντο και για τις δύο ομάδες να αποτελεί είδος υπό εξαφάνιση (1/7 η Εφές και 0/5 η Ντουμπάι BC) και τον Οσμάνι στο 16' να μειώνει σε 26-27. Ο Καμένιας μπήκε για να δώσει ανάσες και σε ένα λεπτό πρόσφερε δύο bloopers με ισάριθμα άχαστα καλάθια, με τον Σμιτς (9π.) στο 18' με το 2ο τρίποντο της ομάδας του Λάσο (2/9 τριπ.) να πηγαίνει τη διαφορά στο +6 (33-27). Ο Κορντινιέ στο 19' έστειλε την Εφές στο 35-28, με τον Μπαμπ να διαμορφώνει το 37-30 στο τέλος του ημιχρόνου.

Σταθερά μπροστά η Εφές, αλλά όλα ανοικτά

Ο ασταμάτητος Μπομπουά (12π.) και ο Πουαριέ στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου έκαναν το 40-32, με τον Κορντινιέ στη συνέχεια να αναλαμβάνει δράση και με 5 σερί πόντους να πηγαίνει την Εφές για πρώτη φορά στο +9 (45-36) στο 24', με τη διψήφια διαφορά να έρχεται δια χειρός Σουίντερ (50-40) στο 26' και την ομάδα του Λάσο να ρολάρει για τα καλά στο παρκέ. Τι δεν είχε το ματς μέχρι τότε; Νεύρα! Κι αυτά ήρθαν στο 26' με το πολύ σκληρό κι αντιαθλητικό φάουλ του Καμπενγκέλε και την τεχνική ποινή στον Κορντινιέ, με την αναμπουμπούλα να διαμορφώνει το 52-43. Η Ντουμπάι BC όμως βρήκε τον τρόπο από την γραμμή και με 5/5 βολές κατέβασε τη διαφορά στους 4 (52-48) στο 28', με τον Λόιντ με τρελό τρίποντο από τα 9 μέτρα να κάνει στο 30' το 57-50 και τον Καμπενγκέλε να γράφει το 57-52 του δεκαλέπτου.

Τρομερός Ράιτ οδήγησε την Ντουμπάι BC σε μεγάλο διπλό, αφού απέφυγε την αυτοκτονία!

Με τον Καμπενγκέλε (15π.) ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος, με τον σέντερ της Ντουμπάι BC να φέρνει την ομάδα του Γκόλεματς σε απόσταση βολής (60-57), με τον Μπέρτανς με τρίποντο στο 33' να φέρνει το ματς σχεδόν στα ίσια (60-59). Ο Λετονός μάλιστα στο 34' με δεύτερο σερί σουτ από την περιφέρεια έβαλε μπροστά την Ντουμπάι BC με 60-62, με τον Καμπενγκέλε (20π.) να είναι ασταμάτητος και με νέο καλάθι και φάουλ να διαμορφώνει το 62-65 στο 35'. Ο Ράιτ στο 36' έδωσε «αέρα» 5 πόντων στην Ντουμπάι BC (62-67), με την Εφές όμως με σερί 5-0 να ισοφαρίζει σε 67-67 στο 37' με 2/2 βολές του Λόιντ. Ήταν η ώρα του Μπέρτανς όμως, ο οποίος με 5 πόντους έδωσε και πάλι προβάδισμα στην Ντουμπάι BC με 69-72 στο 38', με τον Ράιτ στο 1:30 να γράφει το 71-74, με τον Πουαριέ στα 55" με 1/2 βολές να μειώνει σε 72-74. Ο Ράιτ όμως το είχε πάρει πάνω του και στα 37" έκανε το 72-76, για να φέρει το ματς στον πόντο (75-76) ο Οσμάνι με τρίποντο στα 20" και τον Ράιτ (15π., 15 ασ.) και πάλι στα 16" με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 75-78. Ο Μπαμπ στα 9" με 1/2 βολές μείωσε σε 76-78, αλλά την Ντουμπάι BC να κάνει λάθος στην επαναφορά, αλλά τον Λόιντ να αστοχεί σε τρίποντο νίκης και τον Ράιτ να γράφει το τελικό 76-80.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-52, 76-80

Δείτε τα στατιστικά του ματς