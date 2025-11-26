Θέμα συζήτησης το σουτ του Χεζόνια κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (vids)

Θέμα στην Ισπανία με την απόφαση του Μάριο Χεζόνια να μην κρατήσει την μπάλα στο φινάλε του ματς της Ρεάλ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά να επιλέξει να σουτάρει και να δώσει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη την ευκαιρία να κλέψει τη νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ να είναι στο 75-74 υπέρ των Μαδριλένων η μπάλα έφτασε στα χέρια του Κροάτη άσου με 9" να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Χεζόνια να προβαίνει σε μία ενέργεια που δεν κατάλαβε κανείς.

HEZONJA NEREDEYSE MAÇI VERİYORDU 😱



Hapoel - Real maçının son hücumunda Mario Hezonja, takımının önde olmasına rağmen fantastik bir şut denedi ve rakibine maçı kazanma şansı verdi.



Ancak Vasilije Micic son toptan yararlanamadı ve Real Madrid kazandı.



pic.twitter.com/5v1umpH8EB — Euroleague Time (@euroleague_time) November 26, 2025

Ο «Σούπερ Μάριο» με το που πήρε την μπάλα στα χέρια σούταρε βεβιασμένα από τα σχεδόν 8 μέτρα, αστοχώντας κι αφήνοντας παράλληλα χρόνο στη Χάποελ Τελ Αβίβ να βρει μία επίθεση για να κλέψει ουσιαστικά τη νίκη.

Για καλή τύχη ωστόσο τόσο της Ρεάλ, όσο και του ίδιου του Χεζόνια, ο Βασίλιε Μίσιτς δεν πήρε σουτ με καλές προϋποθέσεις κι αστόχησε, με τους Μαδριλένους να φτάνουν στην επικράτηση.

Ο Σέρχιο Γιουλ μάλιστα αμέσως μετά τη λήξη του ματς τα... έψαλλε στον Χεζόνια, τον οποίο όμως αργότερα με ανάρτησή του στήριξε απόλυτα.