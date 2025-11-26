Θέμα συζήτησης το σουτ του Χεζόνια κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (vids)

Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ να είναι στο 75-74 υπέρ των Μαδριλένων η μπάλα έφτασε στα χέρια του Κροάτη άσου με 9" να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Χεζόνια να προβαίνει σε μία ενέργεια που δεν κατάλαβε κανείς.
Ο «Σούπερ Μάριο» με το που πήρε την μπάλα στα χέρια σούταρε βεβιασμένα από τα σχεδόν 8 μέτρα, αστοχώντας κι αφήνοντας παράλληλα χρόνο στη Χάποελ Τελ Αβίβ να βρει μία επίθεση για να κλέψει ουσιαστικά τη νίκη.
Για καλή τύχη ωστόσο τόσο της Ρεάλ, όσο και του ίδιου του Χεζόνια, ο Βασίλιε Μίσιτς δεν πήρε σουτ με καλές προϋποθέσεις κι αστόχησε, με τους Μαδριλένους να φτάνουν στην επικράτηση.
Ο Σέρχιο Γιουλ μάλιστα αμέσως μετά τη λήξη του ματς τα... έψαλλε στον Χεζόνια, τον οποίο όμως αργότερα με ανάρτησή του στήριξε απόλυτα.
Super Maaaaariooooo, super Maaariioooo, super Maario, super Maaarioo, super Maaaaariiooooo 🎶 😂😂😂 @mariohezonja— Sergio Llull (@23Llull)
Gran victoria fuera de casa. #HalaMadrid pic.twitter.com/k1LOCSVD09
HEZONJA NEREDEYSE MAÇI VERİYORDU 😱— Euroleague Time (@euroleague_time) November 26, 2025
Hapoel - Real maçının son hücumunda Mario Hezonja, takımının önde olmasına rağmen fantastik bir şut denedi ve rakibine maçı kazanma şansı verdi.
Ancak Vasilije Micic son toptan yararlanamadı ve Real Madrid kazandı.
pic.twitter.com/5v1umpH8EB
Mario Hezonja almost became the tragic hero 😨— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) November 25, 2025
With 9 seconds left and the team up by 1, Hezonja takes that shot, with Campazzo and Llull unable to believe what he just did 🤯
Real Madrid took a huge road W#basketball #euroleague #nba #realmadrid #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/QvN8HTdame