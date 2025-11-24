Ο Μπαμ Αντεμπάγιο στο SDNA: «Οπου πας στην Ελλάδα ακούς για τον Ναν» (vid)

Ο all star πάουερ-φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ μίλησε για τον κάποτε συμπαίκτη του και σήμερα σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού και της Ευρωλίγκας. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Οι Μαϊάμι Χιτ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που πάνε από τη μία νίκη στην άλλη. Αισίως πριν από κάποιες ώρες έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες, επικρατώντας στη Φιλαδέλφεια των Σίξερς με 127-117.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ με το κοντέρ του να σταματάει στους 32 πόντους. Αξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο all star πάουερ-φόργουορντ από το Νιου Τζέρσεϊ ήταν ο κυρίαρχος στις δύο ρακέτες με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Μετά το τέλος του ματς βρεθήκαμε στα αποδυτήρια των Χιτ και πήγαμε στο μέρος, όπου βρίσκονταν οι δύο προαναφερθέντες. Off camera είπαμε διάφορα πράγματα για την Ελλάδα και το πως πέρασαν οι δύο τους όταν ήρθαν.

Ο Πάουελ είχε δώσει το παρών τον Αύγουστο στο TrenchWork Sports Camp, που είχε γίνει στο Telecom Center, έκανε και τις διακοπές του. Ο Αντεμπάγιο ήρθε μόνο για διακοπές και για διακοπές θα ξανάρθει και πάλι: «Μόνο για διακοπές στην Ελλάδα» είπε χαμογελώντας, όταν τον ρωτήσαμε σχετικά.

Το ίδιο ισχύει και για τον Πάουελ, ο οποίος ξετρελάθηκε με το νησί της Ιου και όταν έρθει πάλι η ώρα θα ετοιμάσει βαλίτσες για τους Παξούς. Ο Αντεμπάγιο είχε και έχει κάτι ακόμα, που μας ενδιαφέρει: ήταν συμπαίκτης στους Χιτ (άλλωστε μόνο εκεί έχει παίξει στο ΝΒΑ) με τον Κέντρικ Ναν. Και δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μην τον ρωτήσουμε για τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού.

Τον ρωτήσαμε για το τι θυμάται από τη συνεργασία τους καθώς και πως τον βλέπει τώρα: «Φίλε, θα μπορούσε να ήταν ρούκι της χρονιάς μαζί μας. Θα μπορούσε να είναι ρούκι της χρονιάς, αλλά ο κόσμος δεν το είχε πάρει ζεστά μέχρι που μπήκαμε σε εκείνο το σερί και αρχίσαμε πραγματικά να κερδίζουμε παιχνίδια. Πλέον έχει γίνει, ξέρεις, θα έλεγα Ο ΠΑΙΚΤΗΣ στην Ελλάδα. Τώρα όταν πας στην Ελλάδα, ακούς για τον Κέντρικ Ναν. Αυτό ήθελε. Αυτό θέλει να είναι, και χαίρομαι γι’ αυτόν» είπε χαρακτηριστικά η 28χρονη «κολώνα» της ομάδας του Ερικ Σποέλστρα.

Οσο για το νικηφόρο σερί της ομάδας του, τόνισε: «Φίλε, απλώς δεν τα παρατάμε. Δεν επαναπαυόμαστε επειδή κερδίζουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κυριαρχούμε, να κρατήσουμε αυτό το σερί. Συνεχίζουμε να «στοιβάζουμε» αυτές τις νίκες, να ανεβαίνουμε. Ξέρεις, ο κόσμος αρχίζει να βλέπει μια διαφορετική ομάδα. Είμαστε διαφορετικοί από πέρυσι. Όπως είπα, πρέπει να συνεχίζουμε να ανεβάζουμε ρυθμό, να παίζουμε ελεύθερα, και όλοι το κάνουμε συλλογικά, βράδυ με το βράδυ. Και τότε δεν υπάρχει πισωγύρισμα».

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