Θάντερ: Ο Ουίλιαμς έχασε... 48 εκατομμύρια δολάρια λόγω του τραυματισμού του

Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς δεν έχει αγωνιστεί φέτος με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ καθώς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου το καλοκαίρι και έτσι... έχασε 48 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έχουν αγωνιστεί σε όλα τους τα παιχνίδια φέτος χωρίς τον Τζέιλεν Ουίλιαμς. Ο 24χρονος το καλοκαίρι πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για ένα πρόβλημα στον καρπό και έτσι έχει χάσει και τα 18 ματς της σεζόν.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τα βραβεία στο τέλος της σεζόν, όπως το MVP ή το να είναι στις All-NBA ομάδες, καθώς δεν θα έχει αγωνιστεί σε τουλάχιστον 65 αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με το «fadeawayworld», στο συμβόλαιό του υπήρχε μπόνους για τα βραβεία στο τέλος της σεζόν που έφταναν τα 48 εκατομμύρια δολάρια και ανέβαζαν το συμβόλαιό του από 241 εκατομμύρια δολάρια έως και στα 289 εκατομμύρια.

Όμως, το χειρουργείο και τα 18 χαμένα ματς δεν θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει αυτό το μπόνους.