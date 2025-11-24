Άρης Betsson: Τα χρήματα που έχει δώσει ο Σιάο μέσα σε 4 μήνες και η εξόφληση όλων των χρεών

Μέσα σε 4 μήνες και νωρίτερα απ’ ότι είχε ανακοινωθεί, ο Ρίτσαρντ Σιάο έσβησε όλα τα χρέη του Άρη Betsson προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχοντας δώσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ έως τώρα.

Ήταν αρχές Ιουλίου, όταν ο Λευτέρης Αρβανίτης διεμήνυε στον κόσμο του Άρη πως η νέα τάξη πραγμάτων στους κιτρινόμαυρους θα έσβηνε όλα τα χρέη μέχρι το τέλος του έτους, έως δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2025. Ωστόσο, αυτή η υπόσχεση έγινε πράξη πολύ νωρίτερα και μέσα σε 4 μήνες, ο Άρης «καθάρισε» από τον βραχνά των χρεών.

Η χθεσινή ανακοίνωση (23/11/2025) της ΚΑΕ Άρης για την οριστική εξόφληση των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σήμανε μια ιστορική μέρα για τον σύλλογο, που την περίμενε σχεδόν 20 χρόνια. Τόσο ήταν το διάστημα που τα χρέη συσσωρεύονταν και χρόνο με τον χρόνο «έπνιγαν» τον Άρη σε όλα τα επίπεδα.

Ποιο ήταν όμως αυτό το ποσό που εξόφλησε η ΚΑΕ Άρης; Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση Παπαγεωργίου - Αρβανίτη μαζί με την αμέριστη βοήθεια του Αχιλλέα Ρουσιαμάνη τα κατάφερε να μειώσει τα χρέη σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτό είχε φτάσει μέχρι και τα 6 εκατ. Έτσι, μέσω αυτής της οικονομικής υγείας που απέπνεε πλέον ο σύλλογος, έγινε και η προσέλκυση του Σιάο. Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, υποσχέθηκε πως αυτό το ποσό που απέμενε, θα έσβηνε ως το τέλος του χρόνου. Όπως και έγινε και μάλιστα έναν μήνα νωρίτερα.

Και δεν είναι μόνο τα 2+ εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες, μαζί με τα χρέη σε Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία, έχουν δοθεί χρήματα για υποχρεώσεις προς τρίτους, τις αλλαγές στο γήπεδο (κερκίδες, αποδυτήρια, νέοι χώροι, γραφεία), ένα ποσό προς τον Αχιλλέα Ρουσιαμάνη και φυσικά οι μισθοί σε παίκτες και σε όλους όσοι τρέχουν την καθημερινότητα στην ομάδα και τη διοίκηση. Συγκεντρωτικά, η νέα ιδιοκτησία έχει δώσει μέχρι σήμερα ένα ποσό της τάξης των 3,5 - 4 εκατομμυρίων ευρώ από την στιγμή που ανέλαβε. Δηλαδή από τον Ιούλιο και μέχρι σήμερα, σε τέσσερις μήνες. Και χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό το συνολικό μπάτζετ ως το τέλος της σεζόν.

Η εκκαθάριση των χρεών αποτελεί μια ιστορική μέρα και δείχνει τον δρόμο για μία συνέχεια θετικών εξελίξεων στην ομάδα. Επόμενο βήμα; Το γηπεδικό και το τι μέλλει γενέσθαι με το Αλεξάνδρειο και την παραχώρησή του στον Άρη. Την προσεχή Πέμπτη (27/11) αναμένονται τα νεότερα μετά και τη νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.