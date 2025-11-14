Καρντένας: «Εξαιρετική ομάδα η Καρδίτσα, θέλουν προσοχή τα γκαρντ τους»

Στα ποιοτικά γκαρντ της Καρδίτσας στάθηκε ο Άλβαρο Καρντένας στις δηλώσεις του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (15/11, 18:15), τονίζοντας πως οι αντίπαλοι «είναι μια εξαιρετική ομάδα».

Το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Καρδίτσα εκτός έδρας στο πλαίσο της 7ης αγωνιστικής της GBL και ο Άλβαρο Καρντένας έπλεξε το εγκώμιο των γηπεδούχων. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού γκαρντ του Περιστερίου:

«Η Καρδίτσα είναι μια εξαιρετική ομάδα που παίζει στο Basketball Champions League. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στους γκαρντ τους, τον Τζέφερσον, τον Έλις και τον Δίπλαρο, ώστε να μην τους αφήσουμε να κάνουν το παιχνίδι τους».

Και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για μια καλή ομάδα που πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ και γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Η άμυνα είναι πολύ σημαντική και γι’ αυτό θα πρέπει να τους πιέσουμε, ώστε να τους οδηγήσουμε σε λάθη, που θα μας επιτρέψουν να διεκδικήσουμε τη νίκη».

