Οι Νάγκετς προχώρησαν σε τροποποίηση συμβολαίου του Βαλαντσιούνας

Οι Ντένβερ Νάγκετς ήρθαν σε συμφωνία με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, για την τροποποίηση της τελευταίας σεζόν του συμβολαίου του, μετακινώντας την ημερομηνία που αυτό θα γίνει guarantee για τη σεζόν 2026-27 από τις 29 Ιουνίου στις 8 Ιουλίου.

Η προσαρμογή αυτή μεταφέρει την ημερομηνία εγγύησης για τον μισθό του Βαλαντσιούνας για την σεζόν 2026-27 από τις 29 Ιουνίου στις 8 Ιουλίου, δίνοντας στο Ντένβερ μεγαλύτερη ευελιξία να συμπεριλάβει ενδεχομένως το συμβόλαιό του σε μια ενδεχόμενη ανταλλαγή στην post season.

Η μεταγενέστερη ημερομηνία που μπορεί να γίνει guarantee το συμβόλαιό του, σημαίνει επίσης ότι ο Βαλαντσιούνας δεν μπορεί να γίνει free agent μέχρι να λήξει το ετήσιο μορατόριουμ του ΝΒΑ στην πρώτη εβδομάδα της αγοράς των ελευθέρων καλαθοσφαιριστών το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Βαλαντσιούνας, μάλιστα συμφωνώντας με την συγκεκριμένη τροποποίηση θα προσθέσει ακόμη δύο εκατομμύρια στο συμβόλαιό του, που ήδη προβλέπει αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων, είτε το συμβόλαιο θα επιβαρύνει τους Ντένβερ Νάγκετς, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του ΝΒΑ.