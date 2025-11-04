Σκληρή κριτική του Μαζούλα στους Σέλτικς μετά την ήττα από τους Τζαζ

Μετά την ήττα των Σέλτικς κόντρα στους Τζαζ, ο Μαζούλα άσκησε σκληρή κριτική στην προσπάθεια που καταβάλουν οι παίκτες του!

Οι Σέλτικς, γνώρισαν την ήττα από τους Τζαζ, παρά το γεγονός, ότι ήταν μπροστά με 14 πόντους στο ημίχρονο. Οι Τζαζ κατάφεραν να το γυρίσουν με ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο σκόραραν 38 πόντους και έκαναν τον Μαζούλα να ασκήσει δριμύ κριτική στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των Σέλτικς:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, αλλά μετά ήρθε το καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο δεν μπορέσαμε να τους κοντράρουμε ούτε στα ριμπάουντ, ούτε στους αιφνιδιασμούς. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, πρέπει να είμαστε σοβαροί όλο το παιχνίδι! Σήμερα το ήθελε περισσότερο ο αντίπαλος».