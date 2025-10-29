Αν και το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο μεγαλύτερο διάστημα του, ο ΠΑΟΚ «πλήρωσε» το αναιμικό τρίτο δεκάλεπτο και δέχθηκε την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup με 88-79 από την Μπράουνσβαϊγκ.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Μπράουνσβαϊγκ του γνώριμου Κώστα Παπάζογλου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους, προερχόμενες αμφότερες από δύο νίκες στα πρώτα ισάριθμα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που υπερείχαν στις λεπτομέρειες και κατάφεραν να περιορίσουν την περιφέρεια του Δικεφάλου, ο οποίος σούταρε με 26% από την γραμμή του τριπόντου και αναπόφευκτα δέχθηκε την ήττα, «λυγίζοντας» στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Γκεσάν, Σέρφιλντ και Ζίλκα, σκοράροντας 17, 17 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν επιθετικά οι Τζάκσον και Μουρ με 17 και 15 πόντους, ενώ θετική εμφάνιση κατέγραψε και ο Φίλλιος με 8 πόντους και 2 ασίστ.

Ισορροπημένο ξεκίνημα

Η γερμανική ομάδα επέβαλλε τον γρήγορο και επιθετικό ρυθμό που την χαρακτηρίζει, ωστόσο ο Δικέφαλος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και ανταποκρίθηκες στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, βρίσκοντας εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι.

Με μπροστάρη τον Μουρ αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις τους Περσίδη και Φίλλιο, οι Θεσσαλονικείς «μάτσαραν» την ενέργεια των γηπεδούχων, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 18-18.

Γρήγορος ρυθμός και πλούσιο θέαμα

Στην δεύτερη περίοδο οι επιθέσεις είχαν ακόμη πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και από την αποτελεσματικότητα των Τζόουνς και Μουρ κάτω από την ρακέτα, αναδεικνύοντας τις αμυντικές αδυναμίες της Μπράουνσβαϊγκ και καταφέρνοντας μάλιστα να προηγηθούν με +6 (31-37).

Οι Γερμανοί αντέδρασαν και «πλήγωσαν» τους «ασπρόμαυρους», βασίζοντας το παιχνίδι τους κυρίως στα μακρινά σουτ, αρχικά ισοφαρίζοντας και έπειτα περνώντας ακόμη και μπροστά στο σκορ, χάρη σε buzzer beater του Σάρφιλντ που διαμόρφωσε το 43-41, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Δεν γύρισε από τα αποδυτήρια αλλά έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ

Μπορεί η εικόνα του Δικεφάλου να ήταν ικανοποιητική στο πρώτο μέρος, όμως η έναρξη της επανάληψης επιφύλασσε ένα προβληματικό πρόσωπο σε άμυνα και επίθεση για τους Θεσσαλονικείς. Με ξεκάθαρο έλλειμα δημιουργίας, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν περιθώρια και πήραν σημαντική διαφορά, φτάνοντας μέχρι και στο +10 (57-47).

Ωστόσο, βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ δεν παραδόθηκε, έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στο παιχνίδι, συμμαζεύοντας την διαφορά μετά από αρκετά λεπτά σε απόσταση δύο κατοχών με σουτ μέσης απόστασης του Φίλλιου (61-57), με την ομάδα του Κώστα Παπάζογλου να ολοκληρώνει την περίοδο, έχοντας υπέρ της διαφορά έξι πόντων (65-59).

Όλα για όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ο ΠΑΟΚ έδειξε διατεθειμένος να κυνηγήσει μέχρι τέλος τις πιθανότητες του. Το τρίποντο του Κέλβιν (68-64) έδωσε το σύνθημα για αντεπίθεση, με τον Μουρ να βγάζει προσωπικότητα και να ηγείται επιθετικά.

Παρόλα αυτά, η περιφέρεια αποτέλεσε ξανά το «όπλο» της Μπράουνσβαϊγκ, η οποία σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά, με αποτέλεσμα να διατηρήσει σταθερά την απόσταση στο σκορ σε απόσταση 5-6 πόντων. Στα τελευταία λεπτά, τα λάθη έκαναν την εμφάνιση τους, ελέω και της κούρασης, χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί ουσιαστικά.

Οι Γερμανοί, ωστόσο, ήταν αυτοί που είχαν κεφάλι στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να παρουσιάζεται άστοχος στις τελευταίες κρίσιμες επιθέσεις και τα δύο συνεχόμενα άστοχα τρίποντα του Μέλβιν να βάζουν τέλος στις ελπίδες του Δικεφάλου για ανατροπή, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 88-79.

Η Μπράουνσβαϊγκ πήρε το ροζ φύλλο και συνεχίζει με το απόλυτο των νικών στο FIBA Europe Cup μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ενώ αυτή ήταν η πρώτη ήττα των «ασπρόμαυρων» στην διοργάνωση, οι οποίοι στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο κρίσιμο ντέρμπι Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη...

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79.