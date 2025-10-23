Ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε την... ελληνική μάχη των πάγκων, με την Χάποελ να παίρνει νίκη (85-77)... κορυφής (5-1) κόντρα στην Μονακό, με το δίδυμο Μότλεϊ (17π.) - Μίσιτς (22π.) να «καθαρίζει» το ματς.

O Δημήτρης Ιτούδης κέρδισε την... ελληνική μάχη των πάγκων κόντρα στον Βασίλη Σπανούλη, με την Χάποελ να κερδίζει την Μονακό με 85-77, έχοντας σε τρομερό βράδυ το δίδυμο Μότλεϊ - Μίσιτς.

Η Ισραηλινή ομάδα έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Εuroleague (5-1) και περιμένει το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού για να δει αν θα έχει συγκάτοικο, με τους Μονεγάσκους να πέφτουν στο 3-3.

Ο Οφέρ Γιανάι ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια για να κάνει δικό του, τον Βασίλιε Μίσιτς, με τον Σέρβο γκαρντ να δείχνει σε ένα ακόμα παιχνίδι τα διαπιστευτήρια του. Ο πολύπειρος άσος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, με τον Μότλεϊ να είναι αυτός που άλλαξε όλο το μομέντουμ στην αναμέτρηση (17π. 8/9δ.). Διψήφιοι Μάλκολμ (11π.) και Οτούρου (11π.).

Από την αντίπερα όχθη ο Μάικ Τζέιμς έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για την Μονακό (20π. 5ασ.), με τον Οκόμπο να συμπληρώνει 12 πόντους με 8 ασίστ. Καλή παρουσία, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ντάνιελ Τάις (12π. 8ρ.).

Έδωσαν ρυθμό Οτούρου-Μίσιτς, κυρίαρχη η Χάποελ στο πρώτο δεκάλεπτο

Δυναμικά εκκίνησε την αναμέτρηση η Χάποελ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να παίρνει με το «καλημέρα» αέρα 5π. (5-0), με τον Οτούρου να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (5π. 2ρ. 8-2 στο 2’). Ο Μίσιτς μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με τρίποντο (13-5 στο 3’), με την Ισραηλινή ομάδα να ελέγχει τον ρυθμό, δίνοντας γρήγορο τέμπο στην αναμέτρηση (15-6 στο 4’). Ο Σέρβος γκαρντ έφτασε τους 9π. δίνοντας διψήφια διαφορά στο προβάδισμα της ομάδας του (+11, 19-8 στο 6’), την στιγμή που η Μονακό αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ. Ο Τζέιμς με δυο τρίποντα μείωσε σε 24-18 στο 8’, ωστόσο ο Μάλκολμ είχε βρει το… χέρι του από τα 6.75μ. (3/3τρ.) για το +9 (27-18) της Χάποελ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Διατήρησε την διψήφια διαφορά της η ομάδα του Ιτούδη, έπαιζε… μόνος του ο Τζέιμς για την Μονακό

Με γρήγορο 5-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μειώνοντας στο -4 (27-23), με την Χάποελ να απαντά άμεσα με δικό της σερί 7-0 για να επαναφέρει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 34-23 στο 13’). O Mότλεϊ έδινε ενέργεια και σκορ στην ρακέτα (6π. +13, 36-23 στο 15’), με τον Άλφα Ντιάλο να μειώνει στο -8 (36-28 στο 16΄) με 4 συνεχόμενους πόντους. Ο Μάικ Τζέιμς έπαιζε… μόνος του για τους Μονεγάσκους (12π. 3ας.), με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο +10 (44-34), ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Έβγαλε αντίδραση η Μονακό, έσφιξε την άμυνα της και πήρε προβαδισμα

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Οτούρου έκανε το τρίτο του φάουλ, με την Μονακό να μειώνει στο -6 (44-38) από την γραμμή των βολών. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με την Χάποελ να μένει χωρίς σκορ για 2΄. Το σερί των Μονεγάσκων ανέβηκε στο 9-0, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να μειώνουν στον πόντο (44-43 στο 22’), επιστρέφοντας στην αναμέτρηση. Ο Μάλκολμ έκανε πολύ καλή δουλειά επιθετικά (11π.), με τον Τάις να έχει μπει φουριόζος στο τρίτο δεκάλεπτο (12π. 49-48). Ο Μίσιτς έδωσε σκορ για το +6 της ισραηλινής ομάδας (54-48 στο 25’), με την γαλλική ομάδα να τρέχει ένα επιμέρους 4-11 για να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (58-59 στο 28’) .Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Μονεγάσκους στο +1 (62-63), με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της σε σχέση με το πρώτο μέρος.

Ψύχραιμη και εύστοχη στα κρίσιμα η Χάποελ πήρε σπουδαία νίκη

Οκόμπο και Μπλέϊκνι διαμόρφωσαν το 67-66 σο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Μότλεϊ να ισοφαρίζει σε 69-69, σε ένα παιχνίδι μια σου και μία μου. Ο Κρις Τζόουνς ανέβασε την διαφορά για την ισραηλινή ομάδα σε απόσταση ενός τριπόντου (74-71 στο 35'), με την Μονακό να έχει χάσει την συγκέντρωση της επιθετικά. Ο Μότλεϊ με 5 συνεχόμενους πόντους έδωσε αέρα 5π. στην ομάδα του (78-73 στο 37'), με τον Τζέιμς να γράφει το 78-75, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του στο ματς. Ο Μότλεϊ είχε αλλάξει όλο το μομέντουμ της αναμέτρησης, με την ομάδα του Ιτούδη να ανοίγει την διαφορά στο +7 (82-75 στο 38'), βάζοντας σημαντικές βάσεις για μια σπουδαία νίκη. Οι Μονεγάσκοι ήταν άστοχοι σε καθοριστικά σουτ, με τον Μίσιτς να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη για την Χάποελ, με τρίποντο από το... σπίτι του (+10, 85-75).

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 44-34, 62-63, 85-77.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης