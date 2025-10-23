Έρευνα σε βάθος και… μέχρι τέλους

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τη “βόμβα” στα θεμέλια της EuroLeague, με τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς, που πλήττει βάναυσα το κύρος της διοργάνωσης και “αναγκάζει” τους αρμόδιους να πάνε την ιστορία μέχρι… τέλους.

Αυτό και αν είναι “βόμβα”. Ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της EuroLeague, ο Ούρος Νίκολιτς πιάστηκε στα… πράσα από την αστυνομία έχοντας στο σπίτι του 250.000 ευρώ και μια συλλογή από ρολόγια.

Οι εικόνες της σύλληψης του γνωστού διαιτητή, να οδηγείται στο περιπολικό με χειροπέδες προκαλούν αποτροπιασμό και εγείρουν μια σειρά από ερωτηματικά.

Το θέμα είναι, όμως, ότι αυτές οι εξελίξεις, αυτές οι κατηγορίες, αυτή η σύλληψη και αυτές οι εικόνες πλήττουν βαθύτατα το κύρος της διοργάνωσης, ενισχύοντας τις απόψεις των λίγων (που με τον καιρό και τις εξελίξεις γίνονται όλο και περισσότεροι) πως κάτι σάπιο υπάρχει στο “βασίλειο” κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης.

Αν την ίδια στιγμή θυμηθούμε και την απόπειρα κλοπής του Ματέι Μπολτάουζερ από αεροδρόμιο θα δούμε ότι δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά για κάτι το οποίο θυμίζει… μοτίβο. Μια “αρρώστια” που υπάρχει στην ευρωπαϊκή διαιτησία η οποία πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και ψαχτεί μέχρι τέλους.

Και ειδικά στην περίπτωση του Ούρος Νίκολιτς οι αρμόδιοι φορείς, δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αστυνομία, θα πρέπει να εξετάσουν ενδελεχώς την κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να φανεί ακριβώς το τι έχει συμβεί και βρέθηκε ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της διαιτησίας της EuroLeague να έχει στο σπίτι του το… σεβαστό ποσό των 250.000 ευρώ (και ποιος ξέρει αν έχει κι άλλα).

Δε θα πρέπει να μείνει η παραμικρή σκιά. Θα πρέπει να βρεθεί όλη η διαδρομή του χρήματος και να φανεί ποιοι είναι αυτοί (αν υπάρχουν) που συνεργαζόντουσαν με τον Νίκολιτς. Σε ποια δουλειά και για ποιον λόγο.

Αν δε γίνει αυτό θα μιλάμε για μια τεράστια πληγή της διοργάνωσης. Μια πληγή που δε μπορεί να γιατρευτεί. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ομάδες που επενδύουν εκατομμύρια ευρώ για να “χτίσουν” το προφίλ της διοργάνωσης και να ανεβάσουν κατακόρυφα το επίπεδο της σε όλους τους τομείς, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε κ.α. και τέτοια περιστατικά να μένουν ατιμώρητα.

Από τη στιγμή που ο Ούρος Νίκολιτς βρεθεί και με τη βούλα ένοχος για το οτιδήποτε θα πρέπει να πάει μία και καλή στο σπίτι του και να δώσει λεπτομερείς, σαφές και πειστικές εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν αυτά τα ποσά στην κατοχή του.

Τη στιγμή που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός επενδύουν χρήματα όπως ποτέ άλλοτε, σε ομάδα και υποδομές, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει το ίδιο, τη στιγμή που οι ισπανικές ομάδες προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά, που η Χάποελ έχει κάνει ένα απίστευτο “ντου” δεν είναι δυνατόν η EuroLeague αλλά και ολόκληρος ο φίλαθλος κόσμος να ανέχεται τέτοια περιστατικά.

Ο κόσμος απαιτεί και χρειάζεται άμεσα απαντήσεις.

Ποιος, που πότε και γιατί;

ΥΓ1: Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Με την απουσία των Χολμς και Καλαϊτζάκη το έργο των “πράσινων” για διπλό στη Μπολόνια δυσκολεύει, ο Αταμάν έκανε τα παράπονα του, αλλά όπως είδαμε και στον αγώνα της Κωνσταντινούπολης κόντρα στην Εφές αν οι “πράσινοι” παίξουν το μπάσκετ τους τότε θα πάνε στο 5-1.

ΥΓ2: Πολύ περίεργα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που καθημερινά υπάρχουν σενάρια επί σεναρίων για απόκτηση παίκτη στα γκαρντ, που θα κάνει άμεσα τη διαφορά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βγήκε δημόσια και τόνισε ορθά κοφτά ότι δεν έχει ζητήσει ενίσχυση για την ομάδα του και πως αυτά που διαβάζει ο κόσμος δεν ισχύουν. Το τελευταίο δεν μπορώ, προσωπικά, να το πιστέψω μιας και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού (κάποιοι από αυτούς για πάρα πολλά χρόνια και με τον καλύτερο τρόπο) δεν είναι δυνατόν να βγάζουν ονόματα και καταστάσεις από το κεφάλι τους.

Μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Και το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει, όπως όλα δείχνουν, έναν παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα και έναν από την Μπάγερν Μονάχου.