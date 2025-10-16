Το αμερικάνικο δίδυμο Φιτζέραλντ-Μπράουν πετούσε φωτιές, το ελληνικό δίδυμο Χατζηλεοντή-Κριμίλη ήταν εγγύηση και ο Παναθηναϊκός πήρε «χρυσό» διπλό στη Λιθουανία επί της Νεπτούνας με 82-69, κάνοντας μεγάλο βήμα πρόκρισης.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ήταν απολαυστική στο δεύτερο ημίχρονο (49-27), έκανε τρομερή εμφάνιση κι έφυγε από τη Λιθουανία με ένα μεγάλο διπλό που της δίνει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Ο Παναθηναϊκός όσο σκούρα τα βρήκε στη δεύτερη περίοδο, τόσο μαγικός ήταν στην τρίτη και την τέταρτη και με 23/46 δίποντα (50%) και 6/17 τρίποντα (35,3%) έφτασε στη νίκη. Μέτρησε 20 ασίστ για 15 λάθη και είχε 7 κλεψίματα.

Το «τριφύλλι» είχε σε μεγάλη μέρα την Τζαελίν Μπράουν με 19 πόντους (4/7 διπ., 8/8 βολές, 9 ριμπ., 3 ασ.) και τη Φιγιόντα Φιτζέραλντ με άλλους 14 (5/11 διπ., 7 ασ., 4 ριμπ.). Εγγύηση των δίδυμο των Ελληνίδων, με την Ιωάννα Χατζηλεοντή να έχει 17 πόντους (7/10 διπ., 8 ριμπ.) και την Ιωάννα Κριμίλη άλλους 13 (3/6 τριπ.). Στους 10 η Κριστίνα Βίτολα (6 ριμπ.).

Από την πλευρά της Νεπτούνας, πρώτη σκόρερ ήταν η Κέιτι Μπάικλ με 22 πόντους (4/8 τριπ.), με τις Κέιτ Βίλκα και Άννα Λιέπινα να έχουν από 13.

Με κορυφαία τη Χατζηλεοντή στο προβάδισμα το «τριφύλλι»

O Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πιο συγκεντρωμένος και στα 90" προηγήθηκε με 2-6 με τη Φιτζέραλντ, με τη Νεπτούνας να απαντά με σερί 4-0 για το 6-6 στο 2'. Οι γηπεδούχες είχαν εξ αρχής στόχο να χτυπήσουν στη ρακέτα και με τη Λιέπινα να φτάνει ήδη τους 8 πόντους (4/5 διπ.) προσπέρασαν με 13-10 στο 4'. Οι «πράσινες» όμως δεν άφησαν τη διαφορά να μεγαλώσει και με δικό τους σερί 4-0 ισοφάρισαν σε 16-16 στο 6' με τη Χατζηλεοντή, με τις Μπράουν και Φιτζέραλντ να βάζουν και πάλι μπροστά τον Παναθηναϊκό με 18-22 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Σερί 12-0 για τη Νεπτούνας και διαφορά

Στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου η Νεπτούνας «έτρεξε» σερί 5-0 και με τρίποντο της Βίλκα προηγήθηκε με 23-22 στο 12', με το «τριφύλλι» από την άλλη να έχει φτάσει τα 5 λάθη στο ματς και να κοστίζουν. Η Λιεπίνα (10π.) «χτύπησε» και πάλι στο 14' κι έκανε το 25-22, με το επιμέρους να πηγαίνει στο 7-0 και την Μπάικλ να γράφει το 28-22 στο 15' με τρίποντο (σερί 10-0). Οι «πράσινες» δεν μπορούσαν με τίποτα να πετύχουν καλάθι και Βίλκα στον αιφνιδιασμό στο 15' έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (32-22 και σερί 12-0). Το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στο δεκάλεπτο ήρθε μετά από σχεδόν 6 λεπτά, με τη Χατζηλεοντή να κάνει το 32-25, με την ομάδα της Ερντέμ να βρίσκει και πάλι τα πατήματά της και την Μπράουν στο 19' να διαμορφώνει το 38-31 με 2/2 βολές. Το τέλος του ημιχρόνου βρήκε τη Νεπτούνας μπροστά με 42-33, με τη λιθουανική ομάδα να έχει επιμέρους 24-11.

«Πράσινη» καταιγίδα και τούμπα το παιχνίδι!

Η τρίτη περίοδος ήταν μία «πράσινη» καταιγίδα και την ομάδα της Ερντέμ να «πετάει» στο παρκέ! Φιτζέραλντ, Μπράουν και Κριμιλή στο 24' έριξαν άμεσα τη διαφορά στους 5 (47-42), με τη Χατζηλεοντή στο 25' να φέρνει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής (47-45). Το «πράσινο» προσπέρασμα σήμανε με τρίποντο η Κριμίλη στο 27', κάνοντας το 47-48, με το «τριφύλλι» να έχει επιμέρους 15-5. Φιτζέραλντ και Χατζηλεοντή στο 28' έστειλαν τον Παναθηναϊκό στο +5 (49-54), με την Κριμίλη και πάλι να διαμορφώνει το 49-57 στο τέλος του δεκαλέπτου, που η ομάδα της Ερντέμ «έτρεξε» 24-7!

Μαγικός Παναθηναϊκός και διπλό πρόκρισης!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τελευταία περίοδο έχοντας μία σημαντική διαφορά και όχι μόνο δεν πιέστηκε, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση και πολύ νωρίς, δίνοντας την ευκαιρία στην Ερντέμ να χρησιμοποιήσει όλες τις παίκτριες που είχε στη διάθεσή της. Βίτολα και Μπράουν στο 34' έφεραν το «τριφύλλι» για πρώτη φορά στο +14 (57-71), με την Χατζηγιακουμή και τη Λετονή σέντερ στο 36' να πηγαίνουν τον Παναθηναϊκό στους 20 (58-78) και να ρίχνουν νωρίς τίτλους τέλους στο ματς, με την ομάδα της Ερντέμ να φτάνει τελικά στη νίκη με το 69-82

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς