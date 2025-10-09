Άρης Betsson: Πρόθεση του Σιάο να δώσει το παρών στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ρίτσαρντ Σιάο απόλαυσε κάθε στιγμή από το παιχνίδι του Άρη Betsson κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς, στο οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό ως ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Ο Σιάο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στις συνομιλίες που είχε με τους ανθρώπους του Άρη τόνισε την πρόθεσή του να επιστρέψει σύντομα για να παρακολουθήσει διά ζώσης ακόμα ένα παιχνίδι.

Ενήμερος για το πρόγραμμα της ομάδας ο Σιάο, όπως αποκάλυψε μέσω δήλωσης στο Yellow Radio ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, θέλει να έρθει τον επόμενο μήνα ξανά στη Θεσσαλονίκη για να ζήσει από κοντά το ντέρμπι της πόλης κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Αλεξάνδρειο και ο Σιάο θέλει να είναι παρών για να δει το κλασικό ντέρμπι, έχοντας αποκτήσει ήδη μια πολύ δυνατή εμπειρία από το χθεσινό ματς και το κατάμεστο γήπεδο κόντρα στην ομάδα του Αμβούργου.