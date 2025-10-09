Βρούτσης για Αλεξάνδρειο: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα στον αθλητισμό

Προσκεκλημένος της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ και του Ρίσαρντ Σιάο ήταν ο Γιάννης Βρούτσης που παρακολούθησε από κοντά τον χθεσινό (8/10) αγώνα του Άρη - Το μήνυμα για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης

Ο Υπουργός Αθλητισμού βρέθηκε χθες (8/10) στη Θεσσαλονίκη και αφού ανακοίνωσε πως το Καυτανζόγλειο Στάδιο πήρε πλέον πλήρη λειτουργία μετά από 65 χρόνια, παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα-γιορτή του Άρη απέναντι στους Χάμπουρκ Τάουερς (98-76).

Ένα γεμάτο Αλεξάνδρειο με την παρουσία των Γκάλη-Σιάο, με τους «κιτρινόμαυρους» να... επιστρέφουν και τον Υπουργό να σχολιάζει πως η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα στον αθλητισμό.

Αναλυτικά το μήνυμα του Υπουργού Αθλητισμού:

«Στο εμβληματικό Αλεξάνδρειο, το γήπεδο που έγραψε ιστορία η μπασκετική ομάδα του Άρη, δίπλα σε ζωντανούς «θρύλους», στον μοναδικό Νίκο Γκάλη , Νίκο Ζήση και στον Χάρη Παπαγεωργίου!



Ο Άρης επιστρέφει δυναμικά και απόψε αντιμετώπισε την ομάδα του Αμβούργου για το EuroCup, σε ένα sold out ματς που τα είχε όλα: σκορ (98-76), θέαμα, πάθος



Ευτυχής που έζησα αυτή την ατμόσφαιρα, προσκεκλημένος του Ρίτσαρντ Σιάο, του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, που φέρνει άνεμο αισιοδοξίας για τη συνέχεια της ομάδας.



Ως Πολιτεία, στηρίξαμε έμπρακτα, βοηθώντας τη διοίκηση των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης να ανανεώσει τους ηλεκτρονικούς πίνακες του Αλεξάνδρειου και να τοποθετηθούν 1.000 νέα καθίσματα – έργα αξίας 100.000 ευρώ



Πριν το ματς, επισκέφθηκα και το μουσείο της ΚΑΕ Άρης – πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη λάμψη της ιστορίας του συλλόγου



Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα στον αθλητισμό. Με σχέδιο, με έργα, με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».