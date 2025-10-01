Το «μπαμ» της Ζαλγκίρις σημάδεψε την πρεμιέρα - Το πανόραμα της Euroleague

Το διπλό - έκπληξη της Ζαλγκίρις Κάουνας επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην πρεμιέρα της Euroleague.

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε απόψε η 1η αγωνιστική της νέας Euroleague. Εκτός του «μπαμ» της Ζαλγκίρις, η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε προστάτεψε την έδρα της κόντρα στην Παρί, ενώ η Βαλένθια έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν.

Δείτε το πανόραμα της Euroleague

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Τρίτη 30/9

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 103-87

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν 89-76

Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78

Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνo 82-92

Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου 87-79

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους - Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Τετάρτη 1/10

Μονακό - Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89

Φενέρμπαχτσε - Παρί 96-77

Βιλερμπάν - Βαλένθια 77-80

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 1-0 Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0 Ντουμπάι BC 1-0 Αρμάνι Μιλάνο 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 Αναντολού Εφές 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Βίρτους Μπολόνια 1-0 Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0 Βαλένθια 1-0 Βιλερμπάν 0-1 Μονακό 0-1 Μπασκόνια 0-1 Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 Μπάγερν Μονάχου 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Παρτίζαν 0-1 Μπαρτσελόνα 0-1 Παρί 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί