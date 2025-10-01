MENU
Το «μπαμ» της Ζαλγκίρις σημάδεψε την πρεμιέρα - Το πανόραμα της Euroleague

Το διπλό - έκπληξη της Ζαλγκίρις Κάουνας επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην πρεμιέρα της Euroleague.

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε απόψε η 1η αγωνιστική της νέας Euroleague. Εκτός του «μπαμ» της Ζαλγκίρις, η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε προστάτεψε την έδρα της κόντρα στην Παρί, ενώ η Βαλένθια έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν.

Δείτε το πανόραμα της Euroleague

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Τρίτη 30/9

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 103-87
Ντουμπάι BC - Παρτίζαν 89-76
Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78
Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνo 82-92
Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου 87-79
Μπασκόνια - Ολυμπιακός 96-102
Βίρτους - Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Τετάρτη 1/10

Μονακό - Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89
Φενέρμπαχτσε - Παρί 96-77
Βιλερμπάν - Βαλένθια 77-80

Κατάταξη

  1. Φενέρμπαχτσε 1-0
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
  3. Ντουμπάι BC 1-0
  4. Αρμάνι Μιλάνο 1-0
  5. Παναθηναϊκός 1-0
  6. Αναντολού Εφές 1-0
  7. Ολυμπιακός 1-0
  8. Βίρτους Μπολόνια 1-0
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0
  10. Βαλένθια 1-0
  11. Βιλερμπάν 0-1
  12. Μονακό 0-1
  13. Μπασκόνια 0-1
  14. Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
  15. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
  16. Μπάγερν Μονάχου 0-1
  17. Ερυθρός Αστέρας 0-1
  18. Παρτίζαν 0-1
  19. Μπαρτσελόνα 0-1
  20. Παρί 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί

