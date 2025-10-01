Το «μπαμ» της Ζαλγκίρις σημάδεψε την πρεμιέρα - Το πανόραμα της Euroleague

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε απόψε η 1η αγωνιστική της νέας Euroleague. Εκτός του «μπαμ» της Ζαλγκίρις, η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε προστάτεψε την έδρα της κόντρα στην Παρί, ενώ η Βαλένθια έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν.
Δείτε το πανόραμα της Euroleague
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Τρίτη 30/9
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 103-87
Ντουμπάι BC - Παρτίζαν 89-76
Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78
Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνo 82-92
Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου 87-79
Μπασκόνια - Ολυμπιακός 96-102
Βίρτους - Ρεάλ Μαδρίτης 74-68
Τετάρτη 1/10
Μονακό - Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89
Φενέρμπαχτσε - Παρί 96-77
Βιλερμπάν - Βαλένθια 77-80
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 1-0
- Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
- Ντουμπάι BC 1-0
- Αρμάνι Μιλάνο 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- Αναντολού Εφές 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Βίρτους Μπολόνια 1-0
- Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0
- Βαλένθια 1-0
- Βιλερμπάν 0-1
- Μονακό 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
- Μπάγερν Μονάχου 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Παρτίζαν 0-1
- Μπαρτσελόνα 0-1
- Παρί 0-1
Επόμενη αγωνιστική (2η)
Πέμπτη 2/10
21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
Παρασκευή 3/10
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί