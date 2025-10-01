Σκαριόλο ενόψει Ολυμπιακού: «Σπουδαία και έμπειρη ομάδα που παίζει από μνήμης»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (21:45) τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του.

Σημείωσε ο προπονητής της Ρεάλ για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Βρισκόμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και οι κανονικές παράμετροι είναι διαφορετικές, αλλά η ποιότητα, η αξία και, κυρίως, το γεγονός ότι έχουν (σ.σ. ο Ολυμπιακός) πολλούς παίκτες που παίζουν μαζί για χρόνια και με τον ίδιο προπονητή μετράει πολύ. Πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, αλλά είναι μια σπουδαία ομάδα που παίζει από μνήμης, με σπουδαίους παίκτες όπως ο Βεζένκοφ. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα».

Όσο για το τι πρέπει να κάνει η Ρεάλ ο Σκαριόλο είπε: «Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια βελτιωμένη εκδοχή μας, ακόμα κι αν είναι εναντίον μιας από τις πιο δυνατές ομάδες στην Euroleague. Μερικοί παίκτες είναι κουρασμένοι, άλλοι είναι τραυματίες, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό στην αρχή της σεζόν. Κάποιοι δεν έκαναν σχεδόν καθόλου προετοιμασία και άλλοι έχουν τραυματιστεί. Θα βρούμε τη συνέπεια που αναζητούμε σε λίγες εβδομάδες».