Μπέικον στο SDNA για Παναθηναϊκό, Γιαννακόπουλο, Ναν και Φουρνιέ (vid)

Ο πρώην παίκτης των «πρασίνων» επέστρεψε στην Ευρωλίγκα και κάνει μεγάλα όνειρα με την Ντουμπάι BC.

Ο Ντουέιν Μπέικον είναι ξεχωριστός. Για κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται να γράψεις το γιατί. Τους παρακολουθείς το πολύ δέκα μέρες και καταλαβαίνεις. Σε αυτή τη κατηγορία, λοιπόν, ανήκει και ο κάποτε παίκτης του Παναθηναϊκού.

Το ταλέντο του; Αστείρευτο. Μόνο με το ταλέντο, όμως, είναι δύσκολο να φτάσεις εκεί, που θες. ‘Η μάλλον εκεί, που πρέπει.

Όπως και να έχει, όμως, δεν θα γίνουν όλοι πρώτοι. Δεν θα φτάσουν όλοι στη κορυφή. Ο Μπέικον στα 30 του συνεχίζει να παίξει εξαιρετικό μπάσκετ και ελπίζει φέτος να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις μετοχές του.

Στον Παναθηναϊκό αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Ακόμη στους φίλους του «τριφυλλιού» έχει μείνει το γιατί. Γιατί, δηλαδή, ένας τόσο προικισμένος παίκτης δεν μπορεί να είναι κι αυτός Κέντρικ Ναν. Είπαμε όμως: δεν μπορούν να φτάσουν όλοι στη κορυφή. Ο καθένας με τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματά του. Ετσι και ο Μπέικον, ο οποίος μετακόμισε φέτος από την Ζενίτ στη Ντουμπάι BC, επέστρεψε, δηλαδή, στην Ευρωλίγκα, και έχει μεγάλα όνειρα. Ονειρα, που φτάνουν μέχρι και στη κατάκτηση της κούπας.

Με τον 30χρονο γκαρντ-φόργουορντ βρεθήκαμε χθες το βράδυ, στη Coca Cola Arena, στο πλαίσιο της media day της νέας του ομάδας ενόψει της ιστορικής της πρεμιέρας σήμερα στις 19.00 με τη Παρτίζαν. Και είχε να μας πει πολλά.

Για το αν προτιμάει τη Ρωσία (Ζενίτ, όπου έπαιζε) ή το Ντουμπάι: «Το Ντουμπάι σίγουρα. Είμαι από την Φλόριντα, οπότε είμαι πιο συνηθισμένος στην ζέστη. Σίγουρα διαλέγω το ζεστό από το κρύο».

Για τη μέχρι τώρα εμπειρία του στη Ντουμπάι BC: «Είναι τρομερά, μας φροντίζουν. Προπονούμαστε όπως κανείς. Μας συμπεριφέρονται καλά. Κάνουμε τα πάντα σε υψηλό επίπεδο. Τώρα πρέπει να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να ενώσουμε τα κομμάτια. Επειδή κάναμε τρομερή προετοιμασία τους τελευταίους 2 μήνες, 1,5 μήνα, και τώρα είναι η ώρα για το μεγάλο τεστ. Να βγούμε εκεί έξω, να ανταγωνιστούμε σε υψηλό επίπεδο και να γράψουμε ιστορία. Πρώτο ματς στην Ευρωλίγκα. Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν η Ντουμπάι BC μπορεί να είναι στην πρώτη δεκάδα της Ευρωλίγκας: «Ναι, πιστεύω μπορούμε. Θα χρειαστεί πολύ δουλειά, πολλά κομμάτια να ενωθούν γιατί καμία επιτυχία δεν έρχεται σε μία νύχτα. Έχω υπάρξει μέρος ομάδας που την πρώτη σεζόν μπήκε στα play-offs. Μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να το κάνουμε εμείς. Η Μονακό πάλεψε, ανταγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο κάθε βράδυ, ειδικά κοντά στο τέλος που μετράνε όλα τα παιχνίδια. Όλοι είχαν τον ρόλο τους. Όταν τα βρούμε όλα, όταν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στον οργανισμό, ακόμα και ο καλύτερος οργανισμός έχει σκαμπανεβάσματα, οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή. Αν παλέψουμε όσο καλύτερα και πιο σκληρά μπορούμε κάθε βράδυ έχουμε την ευκαιρία. Και έχουμε το ταλέντο».

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Θα είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην λίγκα για χρόνια για κάποιο λόγο. Βάζουν τα λεφτά, οι παίκτες την δουλειά, ξέρουν πως να παίζουν μεταξύ τους. Κέρδισαν το τρόπαιο πριν δύο χρόνια αλλά είναι μαζί τρία χρόνια, είναι η τρίτη τους σεζόν μαζί. Για κάποιους η τέταρτη. Οπότε, πρέπει πάντα να τους σέβεσαι και να παίζεις σκληρά. Όταν παίζεις μαζί τους πρέπει να έχεις μεγάλη ένταση. Να κάνεις τα πάντα. Όταν μάθουμε να παίζουμε και συνεχίσουμε, δεν βλέπω διαφορές μεταξύ μας, γιατί έχουμε παρόμοιο ταλέντο. Μπορεί να έχουν λίγο περισσότερο ταλέντο, αλλά έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Αν ανταγωνιστείς, ο καθένας μπορεί να κερδίσει. Ξέρουμε πως θα είναι powerhouse, πως είναι προετοιμασμένοι, ξέρουμε πως ο κόουτς μιλάει και πράττει, αλλά αυτό θες. Θες να παίζεις αυτά τα ματς, να είσαι σε αυτές τις καταστάσεις. Είμαι ενθουσιασμένος».

Για τον Κέντρικ Ναν: «Τρομερός παίκτης. Δεν ξέρω πολλά. Βρεθήκαμε στο ΝΒΑ, είπαμε "Τι κάνεις", δεν μιλήσαμε πολύ. Τρομερός παίκτης».

Για τον Εβάν Φουρνιέ, με τον οποίο έπαιξαν μαζί στους Ορλάντο Μάτζικ: «Τρομερός παίκτης. Παίζαμε μαζί στο Ορλάντο. Δεν παίζαμε πραγματικά αντιμέτωποι στις προπονήσεις στο Ορλάντο γιατί τα καμπ του ΝΒΑ είναι τελείως διαφορετικά από αυτά εδώ αλλά είναι τρομερός παίκτης. Μου αρέσει αυτό που έκανε πέρσι στον Ολυμπιακό. Αυτός και ο Σάσα είναι τρομερός δίδυμο. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός όταν πήρε τον Εβάν έβαλε ένα τρομερό κομμάτι δίπλα στον Σάσα. Ο Εβάν είναι ακόμα μία παρουσία στην περίμετρο, και ο Σάσα μπορεί να είναι η παρουσία στο ζωγραφιστό. Αποτελεσματικός παίκτης, πολύ αποτελεσματικός. Αλλά ο Εβάν μπορεί να ελέγξει το ματς και να κυριαρχήσει κάθε στιγμή με την ικανότητά του να σουτάρει».

Για το ποια ομάδα θα κερδίσει την Euroleague: «Φυσικά θα επιλέξω εμάς. Χωρίς καμία αμφιβολία».

Το μήνυμά του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ για τον χρόνο μου εκεί. Δυστυχώς έληξε νωρίς. Είμαι ευγνώμων και μόνο αυτό μπορώ να πω».