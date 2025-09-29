Μοτεγιούνας για τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων: «Αξιολογούμε την κατάσταση, έχει σημασία η απόφαση της UEFA»

Ο Παούλιους Μοτεγιούνας, CEO της Euroleague, σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο του αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων από τη Λίγκα, τονίζοντας πως και η απόφαση της UEFA ίσως παίξει ρόλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τη διοργάνωση: «Είναι μια δύσκολη ερώτηση και μια ερώτηση που προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε, τα πολιτικά. Προφανώς, αξιολογούμε την κατάσταση καθώς προχωράμε. Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε τα άλλα αθλητικά πρωταθλήματα και οργανισμούς.

Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε αυτήν την κατάσταση και να αντιδράσουμε ανάλογα».

Για το αν μία πιθανή απόφαση για τον αποκλεισμό των ομάδων από την UEFA επηρεάσει: «Η UEFA είναι ποδόσφαιρο. Ας δούμε πώς θα εξαπλωθεί. Αλλά προφανώς, με έναν τόσο μεγάλο αθλητικό οργανισμό να λαμβάνει αποφάσεις, έχει σημασία πώς θα πάει με τους άλλους. Δεν είναι ότι κάποιος θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και να ακολουθήσουμε αμέσως, αλλά μόλις αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί, ή ακόμα και αν αντιδράσει η UEFA, θα μιλήσουμε με τους συλλόγους.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των οπαδών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα»