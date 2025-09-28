Πήρε το Super Cup Ιταλίας η Μιλάνο - Εύκολα στον τελικό την Μπρέσια

Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Μπρέσια με 90-76 κατέκτησε το Ιταλικό Super Cup. Κορυφαίος ο Νίμπο (18π. 7ρ.), ακόμα μοιράζει ασίστ ο Μπράουν (11ασ.)

Η Αρμάνι Μιλάνο επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικράτησε εύκολα της Μπρέσια με 90-76 και κατέκτηση το Super Cup Ιταλίας, ξεκινώντας την σεζόν με τίτλο.

Ο Τζος Νίμπό ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Ετόρε Μεσίνα, με τον εκρηκτικό ψηλό να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό μετρώντας 18 πόντους με 7 ριμπάουντ. Πολύ κακή εμφάνιση από τον Έλις με 12 πόντους, στους 11π. σταμάτησαν ΛεΝτέι και Ρίτσι, ακόμα μοιράζει ασίστ ο Μπράουν (11ασ. 8π.).

Για την Μπρέσια ο Μπουρνέλ μέτρησε 14 πόντους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μάσινμπουργκ να προσθέτει επίσης 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 44-47, 55-69, 76-90