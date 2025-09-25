Το Μαρούσι ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζάστιν Μπριγκς στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επιστροφή του Justin Briggs (28, 2.08). O Αμερικανός σέντερ, αγωνίστηκε και πέρυσι στην ομάδας μας , στην τελευταία φάση της σεζόν, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της παραμονής. Έτσι επιλέχθηκε και πάλι, για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών. Στους 9 αγώνες (4 κανονική περίοδος, 5 playouts) που αγωνίστηκε με την φανέλα του Αμαρουσίου , κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,5 τάπες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θυμίζουμε ότι ο Briggs γεννήθηκε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας στις 19 Σεπτεμβρίου του 1997. Αποφοίτησε το 2020 από το California State University Chico.Την τελευταία του χρονιά συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της All-CCAA. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τους Kapfenberg Bulls της Αυστρίας στους οποίους αγωνίστηκε και τη σεζόν 2021-22.Την σεζόν 2023-24 υπέγραψε στην τουρκική MKE Ankaragucu (μ. ο 12,1 πόντους, 7.4 ριμπάουντ) . Τον Ιανουάριο του 2024 μετακινήθηκε στην Hapoel Afula (μ.ο 10.1 πόντους, 7.1 ριμπάουντ) του Ισραήλ. Την φετινή σεζόν ξεκίνησε στην λιθουανική Lietkabelis Panevezys με την οποία αγωνίστηκε για 5 αγώνες στο Eurocup με μέσο όρο 5.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1 block σε 14.2′ και συνέχισε στην γαλλική Cholet με την οποία έπαιξε 5 αγώνες στο Fiba Europe Cup με μέσο όρο 5.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 0,5 block σε 14,8′.

Justin, καλωσόρισες πίσω στην οικογένεια του Αμαρουσίου».