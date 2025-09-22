Επίσημο: Νέος προπονητής της Ισπανίας ο Τσους Ματέο

Η ισπανική Ομοσπονδία επέλεξε τον Τσους Ματέο ως τον διάδοχο του Σέρτζιο Σκαριόλο, με τον πρώην κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης να υπογράφει μέχρι το 2029.

Μετά το Eurobasket 2025 ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτέλεσε παρελθόν από την Εθνική Ισπανίας και η Ομοσπονδία βρήκε τον διάδοχό του.

Όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα (22/9), ο Τσους Ματέο είναι ο νέος προπονητής της Ισπανίας, με τον πρώην κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Φυσικά, το έργο που διαδέχεται είναι... τεράστιο με τον Σκαριόλο να έχει κατακτήσει σε δύο θητείες (2009-2012, 2015-2025) πέντε χρυσά μετάλλια (Eurobasket 2009, Eurobasket 2011, Eurobasket 2015, FIBA World Cup 2019, Eurobasket 2022), ένα ασημένιο (Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνου 2012) και δύο χάλκινα (Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο 2016 και Eurobasket 2017).