Με Λορένζο Μπράουν αλλά χωρίς τρεις παίκτες η Αρμάνι κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά IBT Crete, που θα γίνει στο Ηράκλειο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Αρμάνι (19/9 στις 20:30), με τον Ετόρε Μεσίνα να μην υπολογίζει σε τρεις παίκτες.
Ο λόγος για τους Μάρκο Γκούντουριτς, Σέιβον Σιλντς και Βλάτκο Τσάντσαρ. Ο Γκούντουριτς βρίσκεται κανονικά με την ομάδα στην Κρήτη, όμως θα μπει σταδιακά στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά τη συμμετοχή του στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας. Ο Σιλντς έχει πάρει ειδική άδεια για να παραστεί στη γέννηση της πρώτης του κόρης, ενώ ο Τσάντσαρ έμεινε στο Μιλάνο για λόγους ξεκούρασης.
Αντίθετα, επιστρέφει στη δράση ο Λορένζο Μπράουν, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο φιλικό κόντρα στην Μπρέσια, ενώ ο Στέφανο Τόνουτ αναμένεται να κάνει το φετινό του ντεμπούτο στα φιλικά μετά τον τραυματισμό του, που του στέρησε τη συμμετοχή στο Eurobasket με την εθνική Ιταλίας. Διαθέσιμος και ο Τζιαμπάολο Ρίτσι για τον κόουτς Μεσίνα.
🇬🇷 Olimpia will face Olympiacos tomorrow in Crete. Since the last preseason game in Brescia, Lorenzo Brown will be back with Tonut and Ricci. Marko Guduric is with the team but will sit out as part of his schedule. Cancar will be out as part of his load management.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) September 18, 2025
