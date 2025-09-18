Με Λορένζο Μπράουν αλλά χωρίς τρεις παίκτες η Αρμάνι κόντρα στον Ολυμπιακό

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει αύριο τον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο.

Στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά IBT Crete, που θα γίνει στο Ηράκλειο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Αρμάνι (19/9 στις 20:30), με τον Ετόρε Μεσίνα να μην υπολογίζει σε τρεις παίκτες.

Ο λόγος για τους Μάρκο Γκούντουριτς, Σέιβον Σιλντς και Βλάτκο Τσάντσαρ. Ο Γκούντουριτς βρίσκεται κανονικά με την ομάδα στην Κρήτη, όμως θα μπει σταδιακά στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά τη συμμετοχή του στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας. Ο Σιλντς έχει πάρει ειδική άδεια για να παραστεί στη γέννηση της πρώτης του κόρης, ενώ ο Τσάντσαρ έμεινε στο Μιλάνο για λόγους ξεκούρασης.

Αντίθετα, επιστρέφει στη δράση ο Λορένζο Μπράουν, ο οποίος δεν έπαιξε στο τελευταίο φιλικό κόντρα στην Μπρέσια, ενώ ο Στέφανο Τόνουτ αναμένεται να κάνει το φετινό του ντεμπούτο στα φιλικά μετά τον τραυματισμό του, που του στέρησε τη συμμετοχή στο Eurobasket με την εθνική Ιταλίας. Διαθέσιμος και ο Τζιαμπάολο Ρίτσι για τον κόουτς Μεσίνα.