«Νόμιμη και υποστατή η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ» αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση έξι ομάδων της GBL για τη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ.

Συγκεκριμένα οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι και Λαύριο είχαν ζητήσει την αντικατάσταση της διοίκησης του Μιχάλη Μελή, κρίνοντάς την ως παράνομη μετά τη διαδικασία των εκλογών. Οι έξι ΚΑΕ είχαν κάνει προσφυγή στα αρμόδια όργανα για παράνομη συμμετοχή του Κόροιβου στις τελευταίες εκλογές για τον ΕΣΑΚΕ, μια συμμετοχή που έκρινε το αποτέλεσμα με ψήφους 7-6 καθώς ο Κόροιβος ψήφισε ως εκπρόσωπος της ΕΟΚ…

Τελικά, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των έξι και έκρινε «νόμιμη και υποστατή» τη διοίκηση Μελή. Αναλυτικά η η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:

«Με την υπ’ αριθμ. 4506/2025 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απόρριψε την αίτηση των ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΛΑΥΡΙΟΥ, καθώς κρίθηκε ότι η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ είναι νόμιμη και υποστατή».