Ρεντζιάς: «Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θύμισαν σε όλους γιατί η Εθνική ομάδα είναι η Επίσημη Αγαπημένη»

Ο Γενικός Διευθυντής της Stoiximan GBL, Ευθύμης Ρεντζιάς μίλησε για την επιτυχία και το χάλκινο μετάλλιο τονίζοντας πως ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες θύμισαν σε όλους ποια είναι η «επίσημη αγαπημένη».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θύμισαν σε όλους γιατί η Εθνική ομάδα είναι η «Επίσημη Αγαπημένη» και θα είναι για πάντα! Με την εξαιρετική τους πορεία, τη μαχητικότητα και την ποιότητα τους κέρδισαν τον σεβασμό όλων και βρέθηκαν στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η επιτυχία τους μας γεμίζει περηφάνια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι βρίσκονται στο αγωνιστικό τμήμα αλλά και τη Διοίκηση της ΕΟΚ. Ευχόμαστε αυτή η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου να είναι η αρχή γι’ ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον και όλοι μας οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά, ώστε η ελληνική καλαθοσφαίριση να είναι παράδειγμα και να προσελκύει τα νέα παιδιά που θέλουν να μιμηθούν τα ινδάλματα τους που τους έκαναν να πανηγυρίσουν στο φετινό Eurobasket».