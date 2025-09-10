Eurobasket: «Κλειδώνει» ο δεύτερος ημιτελικός

Την Τετάρτη (10/9) θα «κλειδώσει» ο δεύτερος ημιτελικός του Eurobasket 2025.

Την Τρίτη (9/9) η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε με 91-77 απέναντι στην Πολωνία. Το βράδυ της ίδιας μέρας «κλείδωσε» το ραντεβού με την Ελλάδα, καθώς η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισε με 87-76 τη Λιθουανία.

Γερμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Γεωργία είναι οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν μία θέση στον δεύτερη ημιτελικό. Στις 17:00 η Φινλανδία θα κοντραριστεί με τη Γεωργία, και το βράδυ ο νικητής θα μάθει τον αντίπαλό του, αφού η Γερμανία θα αναμετρηθεί με τη Σλοβενία στις 21:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Φινλανδία-Γεωργία

21:00 Γερμανία-Σλοβενία

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!