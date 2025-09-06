Η αποθέωση του Σιάο σε Γιάννη: «Ασταμάτητος» (pic)

Ο Ρίτσαρντ Σιάο… υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ενός story του στα social media.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο, είναι και καλός φίλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» πραγματοποιεί ένα τρομερό Eurobasket και το... κιτρινόμαυρο αφεντικό «υποκλίθηκε» στον Έλληνα σούπερσταρ με ένα story του.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Αντετοκούνμπο και έγραψε «Ασταμάτητος». Θυμίζουμε πως ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς με το εθνόσημο σε τρία ματς στο Eurobasket 2025 έχει 27,7 πόντους, 9,7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Δείτε την φωτογραφία:

