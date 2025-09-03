«Μέσα» Γιάννης και Λαρεντζάκης με Ισπανία

Κανονικά υπολογίζει στους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη ο Βασίλης Σπανούλης για το αυριανό τελευταίο παιχνίδι στη φάση των ομίλων κόντρα στην Ισπανία (4/9, 21:30).

Στην παρουσία και στη συμμετοχή των δύο αθλητών υπολογίζει κανονικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, όπως σημείωσε ο ίδιος στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία, όπου η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να κατακτήσει την πρώτη θέση του Γ' ομίλου.

Υπενθυμίζεται πως αμφότεροι είχαν απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Βοσνία, όπου η Εθνική γνώρισε την πρώτη της ήττα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ενοχλήσεις στο γόνατο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τέθηκε εκτός λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

