Μπόλντγουϊν στο SDNA: «Τρομερός ο Αντετοκούνμπο, γεννήθηκε έτοιμος ο Ρογκαβόπουλος»

Ο Αμερικάνος πλέι-μέικερ της εθνικής Γεωργίας μίλησε για το σημερινό παιχνίδι με την Ελλάδα, αλλά και για τον Ρόγκα, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Μπασκόνια.

Η Γεωργία, σημερινή αντίπαλος της Εθνικής, θα έλεγε κανείς ότι στα δύο πρώτα ματς στο Ευρωμπάσκετ παρουσίασε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Με την Ισπανία ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική, ρίχνοντας στα σχοινιά τη μεγάλη της αντίπαλο και κερδίζοντας με 83-69. Αντίθετα χθες κόντρα στην Ιταλία η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Προς το χειρότερο.

Οι Γεωργιανοί παρουσιάστηκαν μακριά από τον καλό τους εαυτό και έχασαν δικαιολογημένα με 78-62. Το γεγονός ότι δεν έχουν βάθος στο ρόστερ έπαιξε τον ρόλο του. Επίσης η ανισορροπία σε περιφέρεια και ψηλούς είναι εμφανής.

Στη φροντ-λάιν η Γεωργία έχει και Μπιτάτζε και Σερμαντίνι και Σενγκέλια και Μαμουκελασβίλι με τον τελευταίο να παίζει και στο «3». Στα γκαρντ όμως; Εκεί υπάρχει μόνο ο Καμάρ Μπόλντγουϊν. Προσπαθούν και ο Σανάντζε με τον Αντρονικασβίλι, αλλά δεν είναι του υψηλού επιπέδου.

Ο Μπόλντγουϊν, που πέρυσι έπαιξε στη Μπασκόνια και φέτος θα είναι στη Μπάγερν, είναι από το πάνω ράφι, τουλάχιστον για την Γεωργία. Με τον Αμερικάνο γκαρντ μιλήσαμε για το σημερινό ματς και είχε να πει ότι «τα καταφέραμε με την Ισπανία.

«Απέναντι στους περισσότερους Ισπανούς αγωνίστηκα πέρυσι, αφού έπαιζα στη Μπασκόνια. Με την Ιταλία δεν τα καταφέραμε και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα επίσης εξαιρετικά δύσκολο ματς με την Ελλάδα. Εχουν τον Γιάννη, τι να πεις. Είναι σπουδαίος παίκτης, τρομερός. Είναι πρωταθλητής του ΝΒΑ. Γενικά η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα».

Ο Μπόλντγουϊν έπαιξε πέρυσι στη Μπασκόνια και επομένως ξέρει από έξω κι ανακατωτά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Τον ρωτήσαμε, λοιπόν, και για τη μεταγραφή του Ελληνα φόργουορντ στον Παναθηναϊκό και ήταν κατηγορηματικός:

«Είναι φίλος μου ο Νίκος. Σπουδαίο για εκείνον η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Πήρε μεγάλο συμβόλαιο. Του εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό φέτος. Είναι έτοιμος για το κορυφαίο επίπεδο. Γεννήθηκε έτοιμος. Θα κάνει σπουδαία πράγματα».

